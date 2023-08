PS5 光碟版主機減$390限時優惠|早排歐美地區PS5限時折減促銷,最近連香港PlayStation都正式跟上,將舉行限時PS5減價優惠,在官店和指定分銷商出機即減390蚊,圍返4千有找,未知是否準備「清貨」迎接PS5 Slim的推出?



香港PS5減價促銷活動 減390蚊光碟版賣3990

香港Sony宣布將於8月18日至8月31日期間舉行「GREAT SAVINGS / 限時優惠」;玩家可以在PlayStation授權經銷商以港幣390元折扣優惠購買PlayStation 5 PS5主機,折實後光碟版PS5的售價為3990港元,《Final Fantasy XVI》Bundle遊戲同綑版主機則折實後售4490港元;而數位版PS5則未有參與今次特價。

香港PS5減價促銷

除了主機外,多款PlayStation旗下的第一廠一手盒裝遊戲都有折扣,有興趣出機的話可看看有沒有合心水的作品機連Game買回去玩。

參與特賣活動的銷售點可按此瀏覽。

值得一提是PS5在去年曾經加價一次,由原價3980加了400蚊去到4380;因此今次活動可說是將PS5變回「原價」。當然有減價總是好,不過最近一直都傳PS5 Slim將於今年底公開以至發售,也會有一個考慮是要不要直接等到買新版本。

若果想要個理由來出機的話,近期在全球爆紅兼極度好評的大作《柏德之門III》Baldur's Gate 3 PS版將於9月初推出,電腦跑不動此作的玩家可考慮要不要出PS5來玩。

《柏德之門III》

PS Store 8月優惠減價同步展開

可能是配合今次PS5主機減價,PlayStation Store也展開了「8月優惠」,有超過600款完整遊戲減價促銷由即日起至8月30日。不過最大的特賣活動「夏日特賣」剛過,今次參加特賣的遊戲就以較舊的遊戲為主,不過相對地折扣率也更高不少遊戲都半價以下甚至2折出清。

按圖放大PS Store 8月優惠 15款抵買推薦:



PS Store 8月優惠 15款抵買推薦:



Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5)

特價HK$332.50 原價HK$475.00 省下30%



The Callisto Protocol PS5

特價HK$255.60 原價HK$568.00 省下55%



太鼓之達人 合奏咚咚咚! 豪華版

特價HK$115.80 原價HK$579.00 省下80%



Mass Effect: Andromeda 豪華新兵版

特價HK$77.50 原價HK$310.00 省下75%



No More Heroes 3

特價HK$101.40 原價HK$338.00 省下70%



寶貝龍 重燃三部曲

特價HK$107.80 原價HK$308.00 省下65%



JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版 PS4 & PS5

特價HK$239.40 原價HK$399.00 省下40%



Sleeping Dogs Definitive Edition 製品版

特價HK$59.40 原價HK$198.00 省下70%



刺客教條:起源 - 數位豪華版

特價HK$99.60 原價HK$498.00 省下80%



Inscryption

特價HK$103.60 原價HK$148.00 省下30%



Journey

特價HK$70.20 原價HK$117.00 省下40%



Goat Simulator

特價HK$15.40 原價HK$77.00 省下80%



英雄傳說 閃之軌跡III (中文版)

特價HK$79.60 原價HK$398.00 省下80%



英雄傳說 閃之軌跡IV (中文版)

特價HK$93.60 原價HK$468.00(PS Plus會員限定價)



Biomutant

特價HK$107.80 原價HK$308.00(PS Plus會員限定價)



