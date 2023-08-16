林尼聖遺物武器組隊心得 原神4.0角色攻略 林尼強不強抽幾命｜《原神》4.0版本已於8月16日更新，除了推出全新地區「楓丹」和新的主線任務之外，亦推出了全新的5星限定角色「林尼」，《香港01》科技玩物頻道以下提供林尼全攻略，由強度及命之座分析、武器、聖遺物及組隊相關全介紹。



林尼角色簡介

林尼是於《原神》4.0版本推出的5星火屬性弓箭角色。林尼（和他的妹妹琳妮特）其實在遊戲非常早期就已經出現過，但並非是在遊戲中，而是於官方在遊戲正式推出之前已公開的主線劇情形像PV「足跡」中亮相。在該PV中林尼已經是黑紫小男孩造型，不過PV中給人感覺更為「正太」，和現在實際推出時的少年小惡魔系風格不全相同。

https://www.youtube.com/watch?v=TAlKhARUcoY

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林尼基本玩法

林尼基本玩法圍繞生命值、蓄力射擊和元素戰技展開：林尼的二段蓄力射擊會消耗自身生命值造成額外傷害以及召喚具有嘲諷能力的「怪笑貓貓帽」；同時也會累計「隱具魔術」計數。當林尼使用元素戰技時，則可以跟據隱具魔術計數回復自身生命，同時主動引爆怪笑貓貓帽。

在林尼單人主C時以二段蓄力輸出，隱具魔術層數疊好之後再用元素戰技引爆貓貓帽+回血，原理有些類似開E扣血、大技回血的胡桃。而林尼在雙C / 速切系統中，在輸出之餘也可以將貓貓當成嘲諷工具，改善其他角色的輸出環境。

就目前己知情報來看楓丹有不少角色的機制都圍繞生命值展開，玩家可以趁早熟習這類自己扣血和回血的玩法。

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林尼強嗎 值得抽嗎

純以機體性能而言林尼是相當強勁，角色自身內建大量爆擊率和傷害加成；尤其是天賦令隊伍中有3個火屬性角色（包括林尼自己）時，林尼造成傷害能提升100%，極之離譜。但問題是林尼有些「不生逢時」；首先火屬性一直不缺角色輸出角色如胡桃和宵宮，雖說性質不同不能直接比較，但如果已經有強力火C同時資源又比較緊張，那麼跳過林尼是全無問題。

內建100%增傷就離譜

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更重要一點是和林尼同池另一限定角色「夜蘭」，夜蘭可說是現時為止《原神》中最強角色，集功能性和火力於一身夜蘭，單是她一個就可以令整個帳號的遊戲體驗和戰鬥能力極大強化，就如記者以前在夜蘭的攻略中寫過，夜蘭是本作極少數值得專門為了強度而去抽的角色，就算課金抽也很值得，有了夜蘭之後整個世界從此不一樣。

連一向不鼓吹抽命座的記者也趁今次復刻補了夜蘭2命。

夜蘭的強可參考科技玩物頻道之前的夜蘭攻略：

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而4.0下半還有另一超強角色「鍾離」以及原神推出以來的人氣王「公子」的復刻；面對強大的競爭之下，除非你真的對林尼非常有愛，又或是預算無上限的課長或一早已經有齊了這些復刻角色，否則都建議比起林尼優先確保夜蘭及鍾離這兩隻超強角色（尤其是對較新入坑 / 原石不多的玩家）。再不然留石等估計將於4.2版本推出水神（芙卡洛斯）也是一個選擇。

前有夜蘭後有鍾離，若不考慮對角色本身的喜惡，實在很難建議投資在林尼身上

林尼命之座相關

林尼頭兩個命之座的提升相當大：1命效果令怪笑貓貓帽可以存在兩頂，對雙C / 速切流配隊而言提升很大：林尼出場後一個二段蓄力就能叫出兩頂貓貓帽，然後開E瞬間引爆貓貓帽，是一個又快傷害又高的小爆發輸出；然後其他換輸出/上buff到15秒林尼1命效果CD完後再換林尼出來小爆發。

林尼命之座效果

2命和4命則是提升林尼的站場能力，2命提升站場時爆擊傷害，最高可加到60%非常強勁；4命是更有貴重的減抗能力。如果想開拓林尼更多組隊流派玩法，可以抽1命令其輸山手法更多元化；有愛玩家或是強度黨更可以考慮2+1甚至4+1起步。但就如剛才所說，林尼在今個蛋池之中面臨強大的競爭，預算有限的玩家要慎重考慮如何投資。

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林尼武器相關

林尼的專用武器「最初的大魔術」副屬是高貴的爆擊傷害，武器效果能提升重擊傷害，以及跟據隊友的元素類型提升裝備者的攻擊力或移動速度。

「最初的大魔術」武器自體非常優秀，除了完美配合林尼的機制之外也適合任何以重擊為主要輸出手法角色如甘雨和提納里；因此如果有夜蘭但尚未有若水，或是有甘雨和提納里但卻沒有阿莫斯或獵人之徑的話，可以考慮投資今次的武器池。

至於林尼本身除了「最初的大魔術」之外，其他可用五星的武器有若水、阿莫斯之弓和天空之翼；4星武器則可以用4.0版本起於紀行新加的武器「烈陽之嗣」。

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林尼聖遺物相關

林尼的聖遺物可用4.0版新出的聖遺物「逐影獵人」4件套，又或是傳統的「流浪大地的樂團」4件套；純火隊則可以用「渡過烈火的賢人」4件套。

由於林尼的二段蓄力可令自己扣血、元素戰技則可以回血，時常有生命值變動和新聖遺物「逐影獵人」是完美配合，可疊加出36%的爆擊率非常強勁。但如果短期內並不想花體力刷新聖遺物副本，又已經有副詞條很好的流浪大地的樂團，則也可以先過渡用。

主詞條方面則是輸出類角色標準的攻擊沙、火傷杯和雙爆頭；如果使用「逐影獵人」套，因為期望可以額外有36%爆擊率，因此角色自身有30~40%左右的爆擊率就相當足夠了。

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林尼組隊

由於林尼自身天賦和專武和非常鼓勵在隊伍中編入三個火屬性角色（包括林尼），林尼的基本組隊走向就是3火+岩/風打純火輸出。而又由於林尼自身有很多增傷和爆擊率，如果能從隊友身上獲得攻擊力加成就更是如虎添翼，如是者「班尼特」就成了林尼的最佳拍檔。一個建議編成為：

林尼 + 班尼特 + 香菱 + 鍾離 / 萬葉



班尼特帶「宗室套」提升全隊20%攻擊力；鍾離則可以帶「磐岩」套為隊伍提供35%火傷。另外要注意林尼的輸出手法以蓄力射擊和元素戰技為主，因此無法連動行秋/夜蘭的Q技，並不適合組隊。