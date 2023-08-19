LOLLY TALK人氣超越COLLAR？社交平台數據分析那隊造星女團更紅

撰文：長濱睡睡
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LOLLY TALK 成員IG 與COLLAR 成員 社交平台數據比較｜最近網上開始有個說法：同樣出身於《造星VI》的8人女團LOLLY TALK，人氣已經超前了So Ching退團後的COLLAR。現在記者從IG、YouTube粉絲數，影片view數各方面看看這說法是否成立。

LOLLY TALK人成績超前COLLAR、社交平台人氣那團高？

COLLAR因「MIRROR紅館演唱會事故」、人氣成員So Ching 退出，人氣連番受挫之時。LOLLY TALK 23年組成經理人公司、接到Sony Xperia 1V的廣告，變得更入屋。有娛樂媒體計算過，今年LOLLY TALK在播放率、流行榜待的表現比COLLAR更好，2023年至今32首每周冠軍歌中，比如在「903專業推介」及「中文歌曲龍虎榜」兩個電台排行榜中，《七姊妹星團》排名擊敗COLLAR的《The Bright Side》，更成為Lolly Talk第一首冠軍歌，LOLLY TALK已佔了兩首。那社交平台方面的表現，又是否真的超前了COLLAR呢？

LOLLY TALK 密密出商場show，比COLLAR更多機會面對面接觸fans。
不少市民誤會了LOLLY TALK Sony手機廣告中的是COLLAR

COLLAR以外另一隊《造星》女團　Lolly Talk靠自己搞年宵一波三折

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官方IG｜LOLLY TALK、COLLAR 同時於2021年11月開戶，後者粉絲數多出22萬。

LOLLY TALK VS COLLAR

團隊／個人IG粉絲數、YouTube｜兩數據LOLLY TALK 勝

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Lolly Talk︱《五種愛的密語》MV夠過癮　男主角好靚仔彩蛋有驚喜

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YouTube 頻道｜新派台歌LOLLY TALK 點擊升幅更高

LOLLY TALKYouTube 雖然只得4萬6700人追蹤，只有《三分甜》MV達270萬點擊，相比下 COLLARYouTube 有11萬6千人追蹤，過100萬點擊的影片有7支！但兩團最新的團歌：LOLLY TALK新歌《四方帽之約》推出2星期已經有 484K views，而COLLAR的《idc》MV 推出3星期仍只得 495K點擊，升幅更高。

按圖睇更多Lolly Talk以往造型：

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鬥多Round｜成員平均年齡

當衫COLLAR出道時，已經有不少網民認為年紀偏大，最年長成員李芯駖Sumling已經37歲，生得出許軼 Day。不過很多人都沒發現，其實 LOLLY TALK同樣有1位31歲的曾美欣 （MeiMei），兩邊成員打個平均數，其實COLLAR成員的平均年齡只是比LT年長3歲。

各種連結

COLLAR 官方IG帳戶蘇雅琳 Ivy So許軼 Day邱彥筒 Marf王家晴 Candy
李芯駖 Sumling沈貞巧 Gao陳泳伽Winka

Lolly Talk 官方IG帳戶 曾美欣 MeiMei陳紀澄 Tania郭曉妍 Ah Yo吳倩怡 Sinnie劉綺婷 Yanny黃詠霖 阿蛋鄭芷淇 Elka黃敏蕎 阿妹

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