PS玩家稱準備過千帳號為Starfield洗負評 為報復過去PS大作被洗分｜不少玩家在決定要不要購買一款遊戲之前，都會參考遊戲的（媒體或玩家）評分。不過玩家評分有時也會出現「評分轟炸」（Review bomb）的情況、玩家刻意為遊戲打下不合理的低分作為抗議或洩憤手段；最近就有玩家在網上聲稱準備為即將推出的大作《Starfield》星空猛洗負評。



有PS玩家準備評分轟炸星空 稱為報復之前PS遊戲被洗分

最近在X（Twitter / 推特）上有不止一名玩家發帖表示已經準備好對將於9月6日推出的大作遊戲《Starfield》星空進行「負評轟炸」Review bomb；有人稱聲將會開設1000個帳號來洗分，也有人稱認識有人擁有600個metacritic帳號，已準備好全部用來「招呼」Starfield。

https://twitter.com/XbotTears360/status/1691578671729906166?s=20

👉PS5 光碟版主機減$390限時優惠｜出機玩《柏德之門III》好機會

至於為何會揚言對尚未上市的遊戲進行「負評轟炸」，其中一個表示會參與行動的玩家表示這是作為對Xbox粉絲之前對PS獨佔遊戲進行負評轟炸的報復，並貼出了幾張展示反PlayStation言論的截圖，如「我會以生命來守護Microsoft、會犧牲自己來摧毀Sony」、「Xbox玩家社群有義務負評轟炸所有Sony遊戲」等等。

👉林尼聖遺物武器組隊心得｜原神4.0角色攻略 林尼強不強抽幾命

主流評分網站Metacritic是常被用來進行「負評」的平台，惟網站方面並未採取太多措施來阻止玩家的負評轟炸行為，僅於去年推出新措施限制要在遊戲發行三日之後才可留下玩家評分。因而在Metacritic上不時都有評分轟炸，如最近就有《Diablo 4》玩家負評轟炸遊戲來表達對遊戲營運團隊的不滿、《FF16》和《薩爾達傳說：王國之淚》等大作亦在該網站無故遭受數千條負面評論洗分。

👉PS5 Slim實物影片流出？插口排位有改動 此傳聞設計成真機會極高