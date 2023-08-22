高達SEED Freedom 劇場版是SEED首播20周年壓軸之作，BANDAI當然會推出排山倒海的模型、玩具搶錢！自由高達、正義高達發表了由大河原邦男設計的「Real Type Color」真實軍事感新配色版，將推出食玩、figure、模型。不過網民就發現，由姣婆粉紅改為粉藍色的「Justice Gundam」，竟意外跟香港健康鞋品牌 Dr. Kong 廿年前一個小學生書包上的圖案撞樣撞色！（笑）



好唔真實的真實配色

所謂Real Type Color，是第1代高達推出組裝模型後爆紅，高達designer大河原邦男就將原本五顏六色的高達、渣古改為軍事感更重，更似真實軍備的配色，結果大受歡迎，最後發展出MSV外傳模型系列，令BANDAI發達。今次大河原先生就重施故技，推出「Real Type Color」的自由／正義高達；不過網民反應麻麻，覺得突擊自由的背翼變了軍綠色很異相，無限正義由粉紅變粉藍，一點也不「real」。

自由高達、正義高達發表了由大河原邦男設計的「Real Type Color」真實軍事感新配色

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Dr.Kong護脊書包｜90後小學雞一定有印像

當網民看到Real Type配色「正義高達」時，很快就google到這款「Guard Emperor」書包的相片！原來，不少香港90後小學男生，都用過Dr.Kong 這個護脊書包系列，當時版權意識沒那麼重，書包上的機械人圖案明顯都是照住高達、變形金剛來抄。老翻藍色正義高達明顯照住正義高達的模型、插畫臨描，雙手反手拿著光束刀，動作特別帥氣。

有網民就笑言，原來Dr.Kong 20年前一定是坐時光機來了2023年抄大河原邦男的新配色。不過笑還笑，如今Dr.Kong 已正式拎版權出正版的高達護脊書包！

以前抄唔緊要，如今Dr.Kong 已正式拎版權出正版的高達護脊書包！