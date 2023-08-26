GRIDMAN UNIVERSE｜由圓谷特攝作品《電光超人GRIDMAN》系列改編的《SSSS.GRIDMAN》和《SSSS.DYNAZENON》，近日在香港先後上映了兩部總集篇電影，以及全新劇場版作品《GRIDMAN UNIVERSE》！這部作品除了有科幻、怪獸元素，更細膩描寫少男少女感情事，大受好評。不過近日有日本網友入場睇戲後，卻在X(推得)上呻：「個立牌咁既設計，我點做第三者合照？」



日本打卡合照活動｜網民：對單物狗很不友善

原來最近日本官方搞了IG/TWITTER活動，只要與《GRIDMAN UNIVERSE》的角色立牌合照打卡再加tag，即能參加抽獎，但日本網友@fy_kmr則發現《SSSS.DYNAZENON》男主角麻中蓬、南夢芽的立牌太過「閃」，呻兩人之間根本沒有自己加入的空間，埋怨這款立牌對「單身狗」很不友善。

網民地獄式自諷：「佢地好似同我講緊：先生、可唔可以幫我地影張合照？」

有人建議擋在男主角前跟女主角合照，又笑言可以扮Rose Ma 舉起姆指做friend zone合照；但多數人都說：「算啦，點影都似個電燈炮」、「跪啦，當自己係佢地個仔」更有網民地獄回覆：「佢兩個係要我地路人甲，幫佢地手影合照咋！（哭）」

記者已向香港片商新映影片打聽完，香港戲院不會有這款放閃立牌，大家可以放心入場。

《GRIDMAN UNIVERSE》講乜

在第1部《SSSS.GRIDMAN》中，「垃圾妹子」新條茜創造了一個被「怪獸」肆虐的世界，經過「Gridman同盟」一番努力，成功開解少女封閉的內心，世界才恢復和平。危機結束一年後，Gridman同盟成員之一．響裕太決定向伙伴六花告白，誰知怪獸突然來襲，再次打破他們的日常。

《GRIDMAN UNIVERSE》講乜

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Gridman再度出現，並告知他的合體伙伴裕太說：「世界的平衡正在崩坍！」之後第2部《SSSS.DYNAZENON》的新同伴Dyan Rex，還有麻中蓬與他的同伴陸續出現支援，一同追查藏於暗處的敵人，解開世界崩塌的真相。

導演：雨宮哲｜編劇：長谷川圭一｜聲演：綠川光、廣瀨裕也、宮本侑芽、齊藤壯馬、上田麗奈、濱野大輝、榎木淳彌、若山詩音、梅原裕一郎、安濟知佳｜語言：日語｜字幕：繁體中文及英文｜片長：118分鐘｜級別：I｜版本：2D、MX4D