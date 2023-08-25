真骨雕《幪面超人555》上市，玩具本身水準相當高，不過這款玩具在各展覽、加上官圖都已經看過了，說不上有新鮮感；反而香港方面的市況、網上反應比玩具本身更有趣。



社團早賣1星期震驚港日兩地

上星期灣仔某代號「社團」的玩具鋪，一不小心將代理早派的貨品賣過出街，偷跑足足一星期！雖已被叫停但已被買家拍照貼了上網，消息傳過日本，不少日拍炒家都拿了「社團」的圖片出po，真的要唱怡郭晉安中文版《555》主題曲：「世界大戰抹黑宇宙了、Can You Feel！」

有鋪頭不小心將代理早派的貨品賣過出街，偷跑足足一星期。(FACEBOOK圖片)

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不少日拍炒家都拿了「社團」的圖片出po(FACEBOOK圖片)

福姑貼「戴頭盔」照強調：我好乖、冇偷步！

深水埗福利模型老闆「福姑」特別在fb出po，呼籲想買555的人不要去浪費時間，表示：「我冇話今日會賣」網民不太喜歡其語氣，不過記者見福姑最尾還打了謝謝，其實有特別「串」嗎？福姑後來又解釋，是上頭（即批發商）下令要在指定日子（26號星期六）才可以發售，福姑自貼戴頭盔相片，代表戴定頭盔，自己很守規則不會偷步。

深水埗福利模型特別在fb出po，呼籲想買555的人不要去。(FACEBOOK圖片)

福姑自貼戴頭盔相片，代表戴定頭盔，自己很守規則不會偷步賣555。(FACEBOOK圖片)

市價平均8百｜有鋪已標過千

相信福姑貼圖並非針對福團，因為8月25日星期四，市面已經有很多鋪頭開始賣貨，市價大約賣$800左右，但已經有鋪頭及網拍叫價1千，亦有人不介意貴少少搶現貨，更有人務求買到，情願不吃午飯坐的士去買。

已經有鋪頭及網拍叫價1千(FACEBOOK圖片)

更有人務求買到，情願不吃午飯坐的士去買。(FACEBOOK圖片)

有訂鋪照價699賣，但亦有鋪Cut單

但亦有網民表示事前分別在幾家店預訂555，已經有1家cut了他的訂單，不知是拿了去炒賣，還是真的被代理cut單呢？

有網民表示事前分別在幾家店預訂555，已經有1家cut了他的訂單

BANDAI夠狠｜未上市已公布下款：SHF 真骨彫 木場勇治

正當大家準備收貨玩真骨555，BANDAI又再下一城，同步公開555的宿敵：木場勇治／馬奧菲爾諾shf真骨雕figure，跟公仔送555的加速手錶配件，雖然要2024年3月才會到貨，但玩家8月25日已經要上網訂。