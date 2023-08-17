Switch 2消息合集／持續更新｜Switch 2 主機售價有新的爆料！過去幾個月有關Switch 2的爆料和傳言滿天飛，另外也一併整理近期的Switch 2爆料合集，方便大家一文緊貼Switch 2最新消息。



外媒最新爆料 Switch 2定價將為399美金明年末發售

外國媒體「tom's guide」最近在報導中引述遊戲界爆料人「Zippo」消息，指Zippo從他的線報提供者「Chuck」得到情報，指Switch後繼機 Switch 2的定價將會為399美金（約3100港元）。此定價比起Switch OLED版貴了50美金，同時也是任天堂歷來定價最高的主機（如果爆料屬實）。

https://www.tomsguide.com/news/nintendo-switch-2-price-just-tipped-and-it-could-be-a-game-changer

👉原神4.0楓丹版本新手入坑攻略｜必知10件事免走冤枉路開荒更順暢

爆料還提出了這個定價背後的原因，就是任天堂認為這個價錢能提供可觀的利潤同時，亦預期這個定價是任天堂主要顧客層也能接受、繼而升級主機的定位，再貴或再平都無法達到此絕妙的平衡。

爆料也提到Switch 2將會於明年末發售以及採用LCD屏幕，這方面就和過去一個月爆料相符合。

不過值得一提是也有人在Zippo的文章下面留言，指他之前已有很多最後證實錯誤的爆料，因此今次爆料「Switch 2賣399美金」也不一定可信。

https://store.playstation.com/zh-hant-hk/category/ab2e7f81-51ea-44d9-b8ec-eb097013a01f/15

👉PS5 Slim實物影片流出？插口排位有改動 此傳聞設計成真機會極高

Switch 2在最近數個月有相當多爆料，以下整理過去Switch 2爆料合集，將來有更多Switch 2爆料亦會同步更新，方便大家一文緊貼Switch 2消息：

過去Switch 2爆料整合：



8月7日：外國科技媒體wccftech報導指podcast頻道「Nate the Hate」爆料，指Switch 2將用8吋LCD屏幕和有最多512GB內存，但很可能沒法向下兼容Switch遊戲卡帶。



👉 Switch 2最新爆料｜將有8吋LCD屏幕+512GB內存但缺一個超重要功能

8月2日：外國遊戲媒體VGC爆料指Switch 2預定會在2024年下半年正式上市，以及將選用LCD屏幕及以卡帶讀取遊戲，但未知能否下向兼容。



👉Switch 2代上市日期、規格爆料｜有手提模式、插卡帶、用呢款Mon

7月24日：X（前推特）用戶「@NintendoLeaks1」在Twitter發表貼文爆出Switch後繼機 / Switch 2情報，預言下一代Switch將會採用金屬外殼，還附帶了兩張圖片。



👉switch 2代最新爆料｜推特神秘帳號發文有圖有Spec：新機金屬外殼