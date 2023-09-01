Starfield 星空評分解禁｜有瑕疵但大獲好評 唔建議用呢個平台玩｜9月重點3A級大作，《上古卷軸》、《Fallout》系列開發商Bethesda睽違25年的全新IP遊戲《Starfield》星空將於9月6日推出，而購買了高級版的玩家已可於9月1日開始搶先遊玩；遊戲的評分亦同步解禁，以下整理遊戲第一手評分。



Starfield評分解禁 近乎一致好評得分睇齊Armored Core 6

撰文之時，《Starfield》星空PC版目前在著名評分網站「metacritic」有50個評論家/媒體評測，平均得分為88分；而遊戲的Xbox Series X版則收錄51個評論家/媒體評測，平均得分為87分，比PC版稍跌1分。

https://www.metacritic.com/game/pc/starfield

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作為參考，剛推出不久的《Armored Core 6》裝甲核心6，PC版和PS5版的平均得分分別為87和86分，和《Starfield》幾乎相同；而《Armored Core 6》在玩家之間的口碑亦是極好（除了日本地區有系列老玩家表示不滿之外），可期望《Starfield》不會出現媒體評價好、玩家評價差的落差。

IGN日本：一場偉大的宇宙星空冒險

《Starfield》獲得媒體近乎一致好評：IGN日本給出10分滿分、IGN法國、內地媒體遊民星空及多家其他媒體都給出9分；IGN日本的評論更直接指「星空是Bethesda式開放世界RPG的最高傑作」。Gamesradar也給出了滿分，並指遊戲是Bethedsa自《上古卷軸4》以來的最佳作品。

https://jp.ign.com/starfield/70160/review/rpg-starfield

The Verge：盡快爆機打二周目

「The Verge」資深編輯Tom Warren表示《星空》是一款內容量龐大的遊戲，他很享受遊戲的主線和支線劇情，但即使他已經爆了機，他仍覺得自己只是剛剛開始接觸這款遊戲。他也提到遊戲早期的戰鬥及AI不算出色，但到中期開始取得各種強力武器後就好玩得多。他特別推薦玩家快些爆機然後去玩二周目（New Game+）並認為這是體驗本作的最佳方式。

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metacritic引用媒體「GLHF」的評述指《星空》並不是《無人深空》，而是一款各方面都很Bethesda式的遊戲，是「太空版上古卷軸5」。

https://twitter.com/metacritic/status/1697342569645248772

全破要玩200小時

至於遊戲實際遊玩時數有幾多，在數據統計網站「How Long to Beat」中給出主線20小時、主線+支線70小時，全破則有200小時。不過目前的數據應該只統計了獲評測邀請的媒體，而媒體為了寫review一般都會打得比較趕，可期望一般玩家正常步調玩的話實際時數會再多50%至1倍。

https://howlongtobeat.com/game/57445

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IGN、Gamespot 僅給7分

Bug、效能問題當然都係有 但至少唔使mod都爆到機

不過《Starfield》在一片好評聲音之中也不是完美，也有不少媒體指出遊戲的缺點；基本都是Bethesda遊戲的老問題「bug」和「效能差」。

另外即使Phil Spencer保證過《Starfield》是Bethesda歷來最少Bug的作品，仍然有不止一家媒體投訴遊戲多Bug影響體驗：IGN的Starfield評測只給出7分，並提到在遊玩期間遇過不少穿模、彈Game、跌frame、窒機、跳格、鏡頭錯誤等bug和效能問題；而Xbox版更是出現過壞save，不過遊戲有大量autosave所以只會失去少評進度。評測也提到遊戲整體而言算是穩定，也沒有遇到無法完成任務或是卡死等重大bug。

https://www.ign.com/articles/starfield-review

Gamespot的評測也只給出7分，讚揚了遊戲的支線劇情、射擊玩法及宇宙探索，但認為主線劇情貧乏缺人物刻劃、RPG機制和對話選項空洞，以及地圖設計極差。

https://www.gamespot.com/reviews/starfield-review-to-infinity-but-not-beyond/1900-6418110/

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強烈建議唔好用呢個平台玩

另外在遊玩《Starfield》時要注意一點，就是並不建議以Steam Deck遊玩：遊戲媒體「TouchArcade」表示遊戲在Steam Deck上的效能表現極差，即使將所有畫面調到最低並開啟AMD FSR2，遊戲也只能以20~30FPS左右運行。「Destructoid」表示遊戲在Steam Deck上讀取時間長，也常常跌frame以至彈game。因此如果對《Starfield》有興趣，最好就不要勉強在Steam Deck上面玩，以免影響體驗。

https://toucharcade.com/2023/08/31/starfield-steam-deck-review-xbox-series-pc/

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有趣的是據網上回報，今次《Starfield》在全球各地區不論歐美還是中國、台灣都向多家媒體發出遊戲評測碼，惟獨英國的媒體許多都沒有收到；連歐洲最主要遊戲網站之一「Eurogamer」都是搶先遊戲開始遊玩兩日前發表文章「申訴」之後才收到評測邀請。