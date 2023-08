PS Plus加價港服隨時加1倍?呢個日子前原價續會 PSN優惠推薦作品|PlayStation 5 PS5自從貨源短缺消解之後表現一直強勁,主機和遊戲銷量都接連告捷;但在賣得好的同時SIE的銷售策略也越來越進取,繼PS5早期開始大作遊戲平均加10美金、主機價格也加過一次之後,最近連PlayStation Plus會藉都要加價了。



英文PlayStation Blog偷偷公布加PS Plus會費 加幅達3成

PS Plus會員留意了!在官方英文PlayStation Blog最新一篇關於PS Plus 9月免費遊戲的文章中,該文章底部「偷偷地」公布將會調整歐美及日本地區PS Plus的12個月會員價格;加幅相當多達到3成。

PlayStation Blog

新的歐美/日本地區PS Plus的12個月定價如下:

PlayStation Plus Essential 12個月訂閱

79.99 美元 | 71.99 歐元 | 59.99 英鎊 | 6,800 日元



PlayStation Plus Extra 12 個月訂閱

134.99 美元 | 125.99 歐元 | 99.99 英鎊 | 11,700 日元



PlayStation Plus Premium 12 個月訂閱

159.99 美元 | 151.99 歐元 | 119.99 英鎊 | 13,900 日元



作為參考,加價前的PS Plus 12個月會費為:Essential 59.99美元、Extra 99.99美元、Premium 119.99美元;分別加了20、35和40美元,加幅達到三分之一。

1個月和3個月的價格不受影響;官方亦指出加價後12個月會員的價錢仍然會比買12次1個月 / 4次3個月便宜。同時是次加價只影響「高級」版本的PS Plus,最基本的PS Plus會員月費則未受影響。

PlayStation Blog

現有會員的會費亦不會變動(不用補差價),新價格將於今年11月6日後的續會日期自動以新價格續會。但如果玩家的會藉在今年9月6日起有任何變動,例如升級、降級或是延長會藉等,都將會以新價格來計算。換言之如果想趕在加價前續會的話,就要趕在9月6日前這幾天續會了。

至於香港地區的Plus會員價格在撰文之時尚未見到有繁體中文的官方公告;不過總沒理由其他地區加了而香港不加,相信在稍後就會公布消息香港都跟上加價。若假設香港地區的會費將跟隨美服定價、Essential對比香港的「PS Plus基本」,現時會費為308港元,加價後以79.99 x 7.8計就是624港元,加幅達1倍。Extra比對「PS Plus升級」就是515港元到139.99 x 7.8 = 1053港元,同樣加1倍。

不過本來港服的PS Plus價錢都比美國便宜(原本50美金 = 390港元),若以日圓價格來說算,12個月Essential會費6800日圓,按現時匯率就是366港元左右,感覺合理得多。不過無論加多加少都好,港服PS Plus加價應該已是板上釘釘的事,不想捱貴plan可以考慮在9月6日前先續一兩年會費再觀望。

PS Store「PS Plus雙重折扣」活動

說完壞消息說一些開心事,就是PS Store又有特賣活動,今次是PS Plus雙倍折扣活動,即是同一款遊戲Plus會員可享雙倍折扣(當然不是所有遊戲都有雙倍折),優惠期由即日起至9月13日(部份作品可能提早結束折扣)。按圖放大以下推薦今次10隻抵買之選:

STAR WARS 絕地:倖存者

HK$466.65(原價HK$549.00 省下15%),PS Plus會員價HK$384.30



Dead Island 2

HK$466.65(原價HK$549.00 省下15%),PS Plus會員價HK$384.30



Red Dead Redemption 2

HK$308.88(原價HK$468.00 省下34%),PS Plus會員價HK$149.76



Dead Space 絕命異次元

HK$466.65(原價HK$549.00 省下15%),PS Plus會員價HK$384.30



WILD HEARTS

HK$439.20(原價HK$549.00 省下20%),PS Plus會員價HK$329.40



A Plague Tale: Innocence 瘟疫傳說: 無罪

HK$200.20(原價HK$308.00 省下35%),PS Plus會員價HK$92.40



Alan Wake Remastered

HK$138.60(原價HK$198.00 省下30%),PS Plus會員價HK$79.20



CODE VEIN 噬血代碼 DELUXE EDITION

HK$365.40(原價HK$609.00 省下40%),PS Plus會員價HK$121.80



LEGO 漫威復仇者聯盟豪華版 (中文版)

HK$298.65(原價HK$543.00 省下45%),PS Plus會員價HK$54.30



樂高星際大戰:原力覺醒

HK$213.95(原價HK$389.00 省下45%),PS Plus會員價HK$38.90