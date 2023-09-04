Switch 2 爆料、性能超越 PS5｜最近關於Switch 2的傳聞又開始多了起來，繼之前的傳聞Switch將新加鏡頭功能之後，現在又有爆料指Switch 2的硬件性能相當好，甚至有機會跟上PS5：因為FF7R將會作為Switch 2的首發移植遊戲公開，而且它目前在Switch 2的開發機上「行到好似PS5咁」。



過去Switch 2爆料合集可見另文：

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外國爆料：Final Fantasy VII Remake是Switch 2首發遊戲

過去曾多次準確爆出遊戲界內幕的外國知名遊戲爆料者「I'm a Hero Too」最近在reddit上貼出最新關於SEGA及Square Enix的爆料。

他在帖文中首先表示最近有人在Discord上冒認「I'm a Hero Too」身份並放出許多假情報；今後他會和知名遊戲論壇「Resetra」的成員確認身份後集中於此reddit帳號爆料，認為這會比較安全（因為此reddit帳號為多個業內人士共用的爆料帳號）。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/167952y/clarifying_recent_leaks_and_adding_new_info/

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整個帖文中有多條關於SEGA和Square Enix爆料，其中最值得留意的是「Final Fantasy 7 Remake（FF7R）在Switch 2開發機上運行有如一款PS5遊戲」，並且「移植工作非常迅速，有可能作為Switch 2首發遊戲發售，但目前仍不確定」。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/167952y/clarifying_recent_leaks_and_adding_new_info/

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FF7R移植至Switch 2這一點大概是意料之外、情理之中：雖說Square Enix向來是較為傾向PlayStation的廠商（當然不是說沒有Switch遊戲），但畢竟FF7R也已經出過PC版，再移植去其他平台也不奇怪。再考慮到Square Enix近年不少新作遊戲都接連失利，也許開拓一下在日本有極高佔有率的Switch市場亦是一個好的嘗試。

至於「Final Fantasy VII Remake在Switch 2開發機上運行有如一款PS5遊戲」這一點，極端而言可以是指Switch 2的硬件性能相出出眾，甚至能有接近PS5或者近似XSS的表現；當然所謂「運行有如一款PS5遊戲」帶有主觀成份，可以是指1080p的穩定60FPS，但也可以是指穩定30FPS，又或是低解像度（720p）的60FPS等等。

FF7R

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而且FF7R最初是PS4遊戲，因此Switch 2實際上只要有與PS4（較好一點就是PS4 Pro）相約的性能便可以順利運行FF7R；當然到底Switch 2是否真的有FF7R移植版，又是否真的能有PS5上的畫面和流暢度，就要到實物出才知道了。

爆料也提到Square Enix已經取得新型號的PS5開發機（Development kit），相信就是所謂的「PS5 Pro」；不過就未有提到Square Enix在PS5 Pro上有什麼計劃。也提到FF7R2的結尾將會是為第3集作鋪墊，但就叫玩家「自己猜猜看會發生什麼」。

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