Switch 2消息合集／持續更新｜Switch 2 主機售價有新的爆料！過去幾個月有關Switch 2的爆料和傳言滿天飛，另外也一併整理近期的Switch 2爆料合集，方便大家一文緊貼Switch 2最新消息。



9月1日更新

外國論壇爆料：加入鏡頭功能 下代Joy-con可能有新玩法

據外國科技媒體「wccftech」報導，一位網民「Angie」在外國知名遊戲論壇「ResetERA」爆料，指自己有一位非常相熟朋友是前Atlus內部人士，向他爆出「Switch 2將會有新的鏡頭功能」，惟「未能確定是否和VR有關」。至於有關鏡頭到底是內置還是外置、位於機身什麼位置；鏡頭的像素、焦距等規格相關亦是沒有提及。討論帖中有網民推測有機會是用來運行早些年十分流行的AR功能，想想如果有Pokemon和Mario的AR玩法、將Pokemon結合現實影相打卡應該會很受Fans歡迎。

https://www.resetera.com/threads/andy-robinson-on-vgc-podcast-says-that-the-latest-natethehate-new-info-on-switch-2-is-on-the-money.749914/page-9#post-111142831

全文內容可到以下連結觀看：

👉Switch 2最新爆料｜傳加入一個新功能 下代Joy-con可能有全新玩法

過去Switch 2爆料整合：



Switch 2在最近數個月有相當多爆料，以下整理過去Switch 2爆料合集，將來有更多Switch 2爆料亦會同步更新，方便大家一文緊貼Switch 2消息：

8月17日：Switch 2定價將為399美金明年末發售



外國媒體「tom's guide」最近在報導中引述遊戲界爆料人「Zippo」消息，指Zippo從他的線報提供者「Chuck」得到情報，指Switch後繼機 Switch 2的定價將會為399美金（約3100港元）。此定價比起Switch OLED版貴了50美金，同時也是任天堂歷來定價最高的主機（如果爆料屬實）。

https://www.tomsguide.com/news/nintendo-switch-2-price-just-tipped-and-it-could-be-a-game-changer

爆料還提出了這個定價背後的原因，就是任天堂認為這個價錢能提供可觀的利潤同時，亦預期這個定價是任天堂主要顧客層也能接受、繼而升級主機的定位，再貴或再平都無法達到此絕妙的平衡。爆料也提到Switch 2將會於明年末發售以及採用LCD屏幕，這方面就和過去一個月爆料相符合。

👉PS5 Slim實物影片流出？插口排位有改動 此傳聞設計成真機會極高

8月7日：外國科技媒體wccftech報導指podcast頻道「Nate the Hate」爆料，指Switch 2將用8吋LCD屏幕和有最多512GB內存，但很可能沒法向下兼容Switch遊戲卡帶。



👉 Switch 2最新爆料｜將有8吋LCD屏幕+512GB內存但缺一個超重要功能

8月2日：外國遊戲媒體VGC爆料指Switch 2預定會在2024年下半年正式上市，以及將選用LCD屏幕及以卡帶讀取遊戲，但未知能否下向兼容。



👉Switch 2代上市日期、規格爆料｜有手提模式、插卡帶、用呢款Mon

7月24日：X（前推特）用戶「@NintendoLeaks1」在Twitter發表貼文爆出Switch後繼機 / Switch 2情報，預言下一代Switch將會採用金屬外殼，還附帶了兩張圖片。



👉switch 2代最新爆料｜推特神秘帳號發文有圖有Spec：新機金屬外殼