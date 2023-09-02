Armored Core 6攻略｜隱藏武器 / 零件取得法 萬用屈boss配置推薦

Armored Core 6 機戰傭兵6 攻略 隱藏武器 / 零件取得法 萬用屈boss配置推薦｜《Armored Core 6》機戰傭兵6：境界天火已推出個多星期，看統計數據已完成1周目（獲得結局成就）的人大概在15%左右，相信不少傭兵仍在苦戰。《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲隱藏武器「月光劍」取得方法及簡易屈Boss配置推薦，有了之後推關打boss就很輕鬆了。



From Software傳統月光劍 AC6一樣有

如果有玩開Dark Souls黑暗靈魂、Bloodborne血，可能都會知道From Software的遊戲內都會有一把系列傳統的「月光劍」Moonlight；但其實月光劍並非是黑魂始創，而是在Armored Core第一集開始就已經有經典武器。來到最新一集AC6當然也有一把月光劍，1且並不難取得。可以放心是玩家不會因為進度太快而錯過無法拿到武器，因為關卡都可以重玩，在重玩任務中便可回收關卡中的武器、零件及戰鬥記錄。

月光劍就是型

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超型月光劍「MOONLIGHT」



在第四章最終任務「抵達柯若爾匯聚地」，擊倒頭兩隻精英敵人之後會來到湖上的大橋；在盡頭橋底處拾取。一降到湖面時會被機械車輪攻擊，大部份武器都很難應付它們，但如果帶了二連裝加農炮SONGBIRD的話一炮就能收拾，十分輕鬆。按圖放大取得位置：

+ 1

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月光劍在近戰武器中屬於較特別的一款，攻擊是打出二連光波劍氣，蓄力則是打出前方150度左右的扇型劍氣。光波的範圍、威力和ACS積蓄值都不錯，可惜冷卻時間稍長。可當成是無限彈數的武器來用，不過最主要還是型。

電鋸「DOUBLE TROUBLE」



在第三章任務除掉誠懇布魯杜中，下降到敵人的紅外線陣起點位置拾取，可能衝太快時就會漏掉。按圖放大位置：

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電鋸最特別是地方是擁有極高的直擊補正，達到270，就算不是全遊戲最高也是數一數二；超高直擊補正令到電鋸可以在攻擊ACS Overload的敵人時打出超強傷害，一個蓄力電鋸直擊可打出7000以上的傷害，大癲。

地圖拾取零件



在特定關卡中可以拾到AC的零件：第二章「入侵格網086」可以拾到WRECKER系列、第三章「除掉誠懇布魯杜」可以拾到BADCOOK系列，第四章任務「地底探查」則可以拾到蜉蝣系列的零件。

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2周目新武器



當玩家擊破1周目第5章最終任務時會自動進入2周目（可以放心仍然可重玩1周目的關卡，不會漏了東西不能回收）；而遊戲中有不少武器都要2周目甚至3周目才能解鎖，例如鐳射切割刀Vvc-774LS就需要完成2周目的「擊破冰雪蠕蟲」關卡後才可購買。

終極武器「柯若爾武器」



當玩家來到3周目之後可以獲得柯若爾武器；遊戲中一共有6把柯若爾，三把要在三周目的競技場通關取得、兩把在三周目的第五章任務中扣取，最後一把柯若爾刀則是獵人等級15的報酬，玩家需要完整收集遊戲中所有戰鬥紀錄才能取得。

柯若爾武器

通用屈Boss配置 輕鬆無腦打四章尾王艾比斯、最終boss

可能不少人仍然對遊戲的Boss戰感到吃力，但其實只要用一些打Boss專用配置就可輕鬆屈Boss，這配置就是「雙散彈 / 雙格林機槍加兩支單發高火力的肩膊武器」；原理是以超高硬直傷害的雙散彈/格林打出硬直、然後以膊頭炮直擊輸出。

遊戲中有數支散彈槍，屈boss首選「長散彈」ZIMMERMAN，其他散彈也不是不行但長散最簡單無腦，基本上兩支長散齊射兩輪就能打到Boss Overload。

長散強無敵

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肩膊武器一般都會建議用「破滅魔劍」電擊尖針發射器，但記者自己比較喜歡用電漿加農炮；其他重武器如擴散火箭炮、重加農炮（EARSHOT）等都可以用。負重/能量不足時就非常推薦二連發榴彈炮SONGBIRDS，火力強上彈快負荷低好使好用，不論PVE、PVP都很強的武器。也可以選擇運用武器支架，連膊頭都帶散彈，射完之後按L1及R1換膊頭的散彈出來瘋狂連射。

機體配置方面可隨意按自己喜好，只要夠能量和負重用到上面的武裝即可。不少人會推薦用坦克車，好處是負重高武器隨便裝，而且血厚防高容錯率比人型機體大得多，甚至可以企定定硬食Boss攻擊「血搏血」；記者自己就較喜歡用「逆向關節」配高OB的推進器，強行前OB貼身打散彈。當然不同流派各有各好，可自己多試不同組合。

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實戰操作也很簡單，拼命往前推用散彈射停Boss之後L1+R1兩邊膊頭炮齊射打傷害就是了，用雙破滅魔劍或雙重加農直擊可以打出5000以上的傷害。對人型Boss的話可以多用飛踢+雙散彈，基本上踢中再雙散就已直接overload，輸出完boss ACS回復後又可以再飛踢。如果用電漿加農炮的話，由於過熱之前可以連射，操作得宜的話甚至可以連環打停Boss屈到其郁都郁不到。

想要更風騷一些的話，以散彈打停Boss輸出之後繼續嘗試貼著boss移動，算準時間到Boss的ACS Overload完結後再打飛踢+散彈，隨時就再打到Boss overload又屈一套，甚至可以飛踢+散彈->飛踢+散彈 loop。也可以配合脈衝裝甲使用，上盾硬接boss攻擊以埋身散彈。

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