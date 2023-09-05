公子達達利亞聖遺物武器組隊心得 原神4.0公子攻略 強不強抽幾命｜《原神》4.0版本來到下半，蛋池也轉為1版舊角色「鍾離」和「公子」的復刻，《香港01》科技玩物頻道以下提供「公子」達達利亞全攻略，由角色強度及命之座分析、武器、聖遺物及組隊相關全介紹。



公子（達達利亞）角色簡介

公子（達達利亞）是《原神》1.1版本中登場的5星水屬性弓箭角色，是遊戲中（目前的）主要反派陣營「愚人眾」旗下執行官之一。

公子

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公子一直以來都是《原神》中人氣最高的角色之一，首先俊朗外型和木村良平帶點邪氣的配音已迷到萬千少女，而且因為走型格路線在男性玩家之間的人氣也不俗；劇情和設定上，公子一邊是個純粹的戰鬥狂、時常追求和強者的戰鬥，但在戰鬥以外另一邊則是顧家愛錫細佬的好哥哥，對比鮮明的人設也吸引玩家的地方，令到三年以來公子一直人氣不減。

早前的2023香港動漫節請來謝雪心登台，便Cosplay了公子的造型登場；謝雪心亦不愧是粵劇老倌，Cosplay公子舞刀弄劍完全不成問題，一舉手一投足都盡顯功架非常型棍。

公子基本玩法

公子為水屬性的輸出角色，其玩法相當獨特：一般形態的公子為弓箭角色使用遠距離攻擊，但當公子發動元素戰技（E技）後就會變成近戰模式，效果期間攻擊會變成水屬性近戰攻擊；玩家可以通過換人或再次施放E技提早結束近戰模式，近戰模式維持得越長技能冷卻時間也會越長。

其他唔講，魔王武裝真係型

公子的元素爆發（Q技）則會跟據角色現時是處於遠攻或是近戰型態發揮不同的效果：近戰版本的傷害較高，但是遠程版本可以回收部份能量，令公子可以在更低充能的情況下無縫大絕。

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公子強嗎 值得抽嗎

公子作為輸出角色有著相當不俗的強度；雖然已是差不多3年前的舊角色，仍然有著不遜於後來新角色的輸出能力。問題主要在於公子相當難玩，操作難度是《原神》眾多角色裡面數一數二；玩家不單需要控制E技的維持時間，在不同流派及裝備配置之下，隊伍的技能循環和公子自身的攻擊手法都會有所不同。

如果是比較懶、沒有心機研究手法的玩家，就不太建議抽公子了，抽完你也不會想學要怎麼玩他。

4.0版本的公子蛋池

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公子命之座相關

當年1.1版本公子初出時在玩家間流傳一句說話「公子要麼0命要麼滿命」，意思是公子1到5命的效果都不太實用，與其投資還不如去抽武器或存起來抽其他角色；但6命效果卻會讓公子的玩法和強度都翻天覆地式變化。一般玩家抽公子0命即可，課長想有完美體驗就請直接滿命。

公子滿命效果為施放近戰版本的大技後清除E技的冷卻時間，且標明為「回到遠程模式」時才觸發，而公子E技的冷卻本來就是回到遠程模式時才計算，換言之這個效果絕對不會「打空炮」必定能夠清除E技冷卻。只要玩家的能量足夠，就完全不用擔心E技的冷卻問題，可以一直長用武王裝劈個爽。記者個人向來是不建議積極抽取五星角色之命之座；不過如果你有愛又有預算，那麼滿命公子就在等你。

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公子武器相關

公子的專武「冬極白星」本身是一把十分優秀的武器，副屬是高貴的爆擊率，特效除了完美配合公子之外也十分泛用，可以簡單理解為普池5星弓「天空之翼」的強化版，是許多弓箭角色自身專武以外的理想選擇，例如甘雨、宵宮、提納里、菲謝爾等都可以用冬極白星。

但問題是今次武器池另一把武器鍾離專武「貫虹之槊」相當不值得抽，難聽點說就是一件產廢，以至四星武器都比它好。除非你真的非常有愛，一定要將冬極白星交到公子手上，否則不太建議投資今次武器池，尤其是你已經有理想的代用武器的話就更不值了。

而公子除了冬極白星之外也可用各把泛用輸出弓，像是5星的若水、最初的大魔術、天空之翼、獵人之徑、飛雷之弦震都可使用；四星武器首選靜謐之曲，次選蒼翠獵弓，也可用絕弦或濛雲之月，但就較為適合核爆流或高精通的公子。另外要注意因為公子的輸出手法經常要打重擊，所以會減低重擊傷害的「弓藏」並不適用。

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公子聖遺物相關

傳統上公子都是用2+2配置，2件套可用15%水傷（沉淪之心 或 水仙之夢）、18%攻擊力（角鬥士等）、80精通（流浪大地的樂團等）或20%大技傷害（宗室）。由於公子的整體傷害由多個部份構成，所以採用不同2+2組合在結果而言幾乎都沒有差距，可以看哪個副詞條就好用哪個。另外也有少數武器如絕弦需要較高精通才能發揮，如果會這些武器就可優先選擇精通。

在3.6版本推出了新聖遺物「水仙之夢」4件套（因為效果和公子專武「冬極白星」幾乎相同，因此也被人戲稱冬極之夢），而公子是少有正常輸出手法已可輕鬆疊滿3層特效的角色，其2件套效果也與公子完美適配，是現時公子的最終畢業套裝。

水仙之夢

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但比起傳統的2+2，水仙之夢4件的提升並不是真的很大（計算上為5~7%左右），因此如果已經有很好的2+2套裝，就不需要勉強去刷水仙了（除非你要順便刷花海甘露之光給其他人用）。

不用花海的前提下不太建議花體力刷水仙（除非公子本命或已沒有其他東西好刷），因為2+2中會用到水套「沉淪之心」、角鬥士、樂團、宗室等等都可以通過「還聖奧跡」合成獲得；去刷其他你要用又未能合成獲得的聖遺物，然後將廢件拿去合成各種2+2套裝效率會更好。

還聖奧跡是好東西

主詞條是輸出角色標準的攻水爆，但由於公子需要爆擊才能為敵人附加「斷流」效果，同時公子大絕為單發高倍率、加上通常會配合蒸發反應，大絕有爆擊和無爆擊差距極大，因此建議優先確保爆擊率，不用爆擊頭也能去到70%甚至80%或以上的爆率才用爆傷頭。副詞條則是雙爆>攻擊>充能。

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公子組隊相關

「萬達國際」



公子最傳統的組隊，成員為萬葉、公子（達達利亞）、班尼特和香菱，國際一名來自4位角色分別來自不同國家（稻妻、至冬、蒙德和璃月）。這個隊伍的原理是利用萬葉雙擴散同時提高水屬及火屬傷害兼減敵人的水火雙抗（風套效果），然後以公子和香菱配合打出多段蒸發反應。在萬葉剛出的當時超一線最強隊伍，到現在也仍然有很高強度。

輸出手法為：

公子開E普攻兩三下（要爆擊）觸發斷流 > 班尼特Q -> 萬葉QE火水雙擴 > 香菱EQ > 公子開EQ > 打5輪A>重擊後換人繼續循環。