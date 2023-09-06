Diablo 4暗黑破壞神4發現離譜bug 角色完全無敵PVP區瘋狂屠殺玩家｜Diablo 4暗黑破壞神4剛推出時和遊戲早期內容獲得廣泛好評，但除著遊戲後期內容匱乏、平衡改動差、第一賽季內容強差人意等問題令評價大為下滑，近期遊戲的各種奇怪bug如複製道具與金幣Bug更是令遊戲環境雪上加霜。而好事多磨的是最近遊戲又出現了能讓角色在PVP區域「無敵」的Bug。



Diablo 4惡性無敵bug 闖進PVP區大殺特殺

據網上不少玩家回報及上傳至YouTube的影片，最近在《Diablo 4》暗黑破壞神4中出了一個「無敵bug」，該bug的效果可以令玩家以「完全無敵」、不會受到任何傷害的姿態進入遊戲中的PVP地區，但同時用bug的玩家卻可以正常攻擊怪物以至其他玩家，可說是「金手指」外掛級數的bug。

https://www.icy-veins.com/d4/news/complete-damage-immunity-bug-in-diablo-4/

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據了解，此bug的再現方法十分簡單：該bug運用了《暗黑破壞神4》遊戲中PvP與PvE地區有不同的角色判定（PVE地區的玩家不會受到來自PVP地區玩家/怪物的傷害），而兩個地區之間設有判定邊界；只要玩家使用任何技能、普攻或「被詛咒的混亂卷軸」傳送至PVP區域的任意地點，就有機會令判定錯誤從而觸發此角色無敵Bug，在PVP區域「憎恨曠野」中不受到任何傷害，但刷出無敵bug的角色卻仍然可以正常攻擊其他玩家與怪物。

從玩家上傳至YouTube的影片無敵bug已經存在至少數天，亦已有不少玩家利用無敵bug在PvP區內大肆刷怪賺取「憎恨種子」甚至到處獵殺玩家。而所有玩家與怪物都無法對使用bug的玩家，嚴重影響遊戲體驗。

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從玩家上傳的影片可見，不論如何攻擊用bug的玩家，都會跳出「Immune!」（免疫）字樣，攻擊完全無效。

記者自己沒有實測此bug目前是否仍然可用，但鑑於對於此bug暴雪官方尚未有回應，可以認為；不過像這種比較離譜的bug官方一定是會修正的，只是可能還需要一些時間來處理。

最後提提玩家千萬不要以身試法用bug，使用惡性bug進行遊戲有機會導致帳號被凍結甚至永久ban，使用bug進行遊戲導致的一切後果由玩家自負。

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