中國起草新法例封殺Cosplay禁穿著傷害民族感情 網民：西裝算唔算｜中國內地向來不缺反日人士，經常有事無事攻擊日系Cosplayer或動漫活動展示「愛國精神」；而近日中國發布新的「治安管理處罰法草案」中更出現了禁止「有損中華民族精神、傷害感情的服飾或標誌」，讓網友猜想未來Cosplay是否會中國內地遭到封殺。



中國起草新法例「禁穿著傷害民族感情服裝」封殺Cosplay

中國內地向來有不少人民、網民都比較反日；過去一直以來在中國都有不少和動漫、Cosplay相關的新聞，大都是因為Cosplay的角色服裝太過日式（如大正風軍裝等）或西式而遭到評擊，又或是指摘日系動漫活動及其舉辦者/參與者是洋奴、不夠愛國等等。而最近日本決定將福島核廢水排放至大海更是令中國的反日情緒更為高漲；稍早時份的中國各地動漫展社群之間更流傳「自肅」公告，也有傳出中國人無故攻擊Cosplayer、罵其「崇洋媚外」、要「幫父母教訓你」。

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近日中國發布新的「治安管理處罰法草案」中，更出現了禁止「有損中華民族精神、傷害感情的服飾或標誌」，讓許多網友都猜想未來Cosplay是否會中國內地遭到封殺。

根據全國人大常委會官方網站公布，十四屆全國人大常委會第五次會議對《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》進行了審議，現公佈「治安管理處罰法草案」中進行公眾諮詢。有網民發現此草案的第34條規定中，有兩個相當引人注目的新條例：就是禁止「在公共場所從事有損紀念英雄烈士環境和氛圍的活動」，以及「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、配戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌」，違者最高可被處以十五日拘留及五千元罰款。

http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff8081818a22132f018a499710595932

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草案一經公布馬上在中國網路及動漫迷間引起廣泛討論；不難看此條例明顯是針對近期常有發生因Cosplay等ACG活動而引起的各種爭執，現時在中國情況已發展到即使強調自己所Cos的來自中國的遊戲或動漫角色，依然會遭到不合理的辱罵、人身攻擊甚至強迫脫衣等。

至於關於活動的條文，不少人都認為是針對去年以南京夏日祭為首的中國各地「夏日祭」動漫活動：中國人民向來神經較為敏感動不動就「辱華」，加上南京在二戰時期曾發生過南京大屠殺事件，令到其更為「標桿式」地反日，因此去年在南京舉辦日本風格的夏日祭典時就引起許多「愛國人士」極度不滿，以至質疑主辦方是否已經忘記了悲慘歷史等，甚至還流傳「夏日祭選在七月是為了招日軍亡魂」等無稽的謠言，最終活動被逼取消舉辦。

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網民狠批條文定義含糊：八國聯軍都著西裝

當然反對法案的人也很多，主要是批評法例定義含糊、難以釐定標準；到底怎樣才算或不算「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」？內地網民狠批「所以穿西裝通通改回漢服？」、「9月18日、7月7日生日的都不能慶祝，要去改生日」、「國家權力直接干預公民個人的日常穿著領域，明顯有過度干預之嫌」、「:今天可以不讓你穿衣服，明天可以不讓你說話，後天就可以不讓你思考了」、「八國聯軍，他們穿的西式服裝，現在是不是也該禁止了」等等。

當然目前法例尚在公眾諮詢階段，最後不一定會獲得通過，即使通過也不一定是以現時發布的寫法（但也有內地網民指出在中國進了草案基本就等如通過）。不過也可以想像中國政府會希望有一條相關法例處理Cosplay及日本動漫文化，一旦發現有動漫活動、Cosplay等在國內引起爭議，便可引用條例快速處理平息事件。

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