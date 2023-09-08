Switch 2最新傳聞｜任天堂於上月Gamescom閉門展示Switch 2性能｜最近關於Switch 2的傳聞又多了起來，繼早前傳Final Fantasy VII Remake會是Switch 2首發遊戲之後，最近又關於Switch 2性能表現的傳聞。



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外媒報導任天堂已舉行過Switch 2閉門展示會

據外國遊戲媒體Eurogamer報導，任天堂已經在剛於8月底舉行的Gamecom科隆遊戲展中進行了Switch 2的閉門展示，示範了任天堂下一代主機的性能。

Eurogamer的報導中提及任天堂在Gamescom的攤位展出了Pikmin 4和Super Mario Kart Deluxe的試玩，不過在攤位背後還有不向大眾公開的展示。Eurogamer表示任天堂舉行了一場閉門的Switch 2展示，向一些和任天堂有合作關係的開發商技術演示（tech demo）。

任天堂有參與今年Gamecom

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其中一條示範影片為經過強化的《薩爾達傳說：荒野之息》，專門為了展示Switch 2的機體性能度身訂造。不過，報導沒有詳細描述此demo的具體表現；而且就算有demo，並不代表任天堂準備在Switch 2推出《荒野之息》的Switch 2用強化版，以至Switch 2不一定有向下兼容，能否在Switch 2玩到《荒野之息》等Switch遊戲在官方正式公布之前都是未知之數。

目前仍未知Switch 2能否向下兼容Switch遊戲

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另一外國遊戲媒體VGC也有相關報導，指有消息來源提供在Gamescom的閉門Switch 2展示會中除了《荒野之息》外，也展示了《The Matrix Awakens》的Unreal 5技術演示。該演示原本是2021年為了PS5和Xbox Series X而設、按照此兩部機體的性能來設計的demo。

VGC的消息來源指該demo的Switch 2版本運用了Nvidia的DLSS技術，並且其光線追蹤及畫面質素比得上PS5和Xbox Series X。當然假設此展示會及技術演示為真實存在也好，「表現比得上PS5 / XSX」也僅代表消息來源人士的主觀感受，並不代表Switch的硬件規格得比得上PS5 / XSX。

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience

DLSS是Nvidia的AI演算提升畫質技術，值得一提是在2020年時，任天堂已申請了利用AI及機械學習來提高畫面解像度（upscale）的專利；或者可以期待任天堂在Switch 2運用這些技術，以相對較低的硬件性能輸出更好畫質。

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