手遊吸金｜FGO累計營收破1兆、崩鐵3個月賺5億美元｜手遊市場過去幾年急速發展，增長似乎未有放緩跡象，多款手遊陸續在今年再創課金里程碑，其中以FGO Fate/Grand Order最為誇張，營運8年累計營收破1兆。



FGO營運8年累計營收突破1兆日圓 日本地區貢獻最多

據遊戲數據統計網站Sensor Tower最近發表文章，指跟據該網站的數據，日本手機遊戲《Fate/Grand Order》在營運8年以來，於今年8月15日累計營收突破了70億美元（約546億港元），也可以換算為1兆日圓。值得一提是遊戲在2021年時，營收才剛突破30億美元；再過了兩年營收就翻了一倍以上直衝70億，可見遊戲的人氣不單沒有隨時間下滑，反而是再創新高。

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報導也提到遊戲不同地區的課金貢獻比例，指出最高的佔比的地區為日本、佔總課金額的8成之多，第二為國服的8%。當然，雖然日服課金佔比最高，但不少台港澳以及中國內地以至歐美的地區的玩家都在日服遊玩，而他們的課金也自然計算在日本地區上，因此實際80%不能全部算是由日本人貢獻。

值得一提是台服也有接近2%的佔比，換言之台灣玩家在8年來累計課金FGO達到接近11億港元，這還未計算跨區走去玩日服的台灣玩家。

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當然日本人本身玩FGO也是出了名的瘋狂，常常都在推特見到課長貼出自己「課爆」用幾十萬抽到某角色「寶5」；在許多年前就已有新聞是日本玩家為了抽到「寶5」的斯卡哈（師匠）而去財務公司借錢數十萬日圓來課金，還表示「為了斯卡哈捨棄自己的人生也沒問題」。

（網路圖片）

報導也提到FGO受年輕玩家追捧，玩家年齡層以25至34歲最多佔全體的38%；18~24歲的年輕層亦佔29%之多。同時玩家的熱度也高，平均每周玩1~10小時玩家佔24%、每周玩10小時以上的亦超過5%，活躍玩家比率相當高。

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手遊界吸金怪物頻出 原神、星鐵、馬娘、妮姬賺到笑

近年手遊界吸金怪物頻出，如今年4月上市的《崩壞：星穹鐵道》就在全球大熱。據韓國版Sensor Tower的博文報導，《崩壞：星穹鐵道》開始營運3個月之後營收已突破5億美元（約39億港元）、下載次數突破1900萬。而《崩壞：星穹鐵道》的PlayStation版預定在今年底推出，相信PS版推出後人氣會再爆升一波。

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賽馬娘也是吸金能手，在2021年2月推出的《賽馬娘Pretty Derby》，直到2023年3月在2年間的總營收也已經突破20億美金（約156億港元）。考慮到賽馬娘目前仍然只有日服和台服而未有國際服，假設將來國際服開放之後營收還會再創新高。

2021年2月推出的《賽馬娘Pretty Derby》，直到2023年3月在2年間的總營收也已經突破20億美金

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去年尾推出的《勝利之女神：妮姬》也獲得空前的成功，尤其在日本的熱度相當高；遊戲在2022年11推出以來到今年5月的累計營收也已經突破4億美元（約31億港元），其中日本地區貢獻了6成的課金量。注意不同於賽馬娘只得日服，妮姬是全球同步上市，因此日本是真正貢獻最多的地區。