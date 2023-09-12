阿神退休 300萬訂閱YouTuber 宣佈永久停更｜近年YouTuber、VTuber、遊戲實況主等個人媒體大行其道，而其中的成功人士更是可以透過廣告分成、Superchat、打賞及代言等賺到常人無法企及的超高收入。然而風光背後卻也有其代價，人氣YouTuber、網民往往要面對龐大的壓力及工作量，最近就有一位訂閱數達300萬、累計收入超過3億的YouTuber可能因為工作太疲倦而宣佈永久停止更新。



台灣300萬訂閱YouTuber宣佈永久停更

擁有300萬訂閱數量的台灣YouTuber「阿神」（阿神頻道）在自己的YouTube頻道社群內容上發表帖文，表示頻道將會在10月15日永久停止更新。

阿神是台灣最受歡迎的YouTuber之一，是第3位達成百萬訂閱的台灣YouTuber，更是第一位以「遊戲」類達成百萬訂閱的YouTuber。他最著名是《Minecraft》（當個創世神，台灣常暱稱為「麥塊」）的相關內容，是亞太區內最受歡迎的Minecraft實況主之一。

https://www.youtube.com/channel/UCnJEWsS5agXCkqIpyHC9Grg/community?lb=Ugkx-VKseD0Fs7QjGlLoYIOlfk7OFtH7jIX9

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拍片拍足14年每日更新 陪伴無數人成長

阿神早在2009年開始投身YouTube開創頻道上傳影片，投稿內容以遊戲相關為主；到直播開始流行後阿神也進行遊戲實況，大多是休閒向遊戲和恐怖遊戲，也會有日常生活Vlog 或是教學影片等。

（阿神頻道）

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阿神自從成為全職YouTuber之後基本上是每日更新影片、幾乎從不間斷；也可能是長年的高壓更新令阿神感到疲倦，其實阿神在2021年已萌生退意：2021年1月阿神在YouTube社群中發文稱可能於年底結束長達11年的全職YouTuber生涯，2021年3月2日進一步表示提早暫停11年來不間斷的日更行程，改為「佛系更新」。

雖然阿神的香港觀眾可能較少，但在台灣尤其對較年輕的一輩而言，阿神是陪伴無數人成長的回憶，在留言中也有許多人提到自己由十多歲小時候開始看阿神、一直看了幾多年等等，有些像香港八、九十後看「星爺」、「寵物小精靈」長大一樣。

（阿神頻道）

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2017年起計最少賺3億台幣

在2021年時已有網民分析過阿神的收入，提到阿神由全盛時期2017年開始「這個時期基本上只要你的影片續看率有40%以上，你每下一個廣告就是『1000：1』，所以下兩個就會變『1000：2』」，從全盛時期計算到2021年的觀看次數總共11億、以每千次觀看一美元推算，光是這5年就喪賺約3億台幣（約7340萬港元）。

而該分析只計算到2021年的播放量，在撰文之時阿神頻道的總播放量已達22億，單純按比例計算的話就是4.7億台幣。而還只是單純計算YouTube的廣告分成，還未計阿神接的工商、代言、近年和香港YouTuber馬田（點Cook Guide）合作的頻道「搞神馬」的播放次數，以及阿神自己的品牌及副業漢堡店「KAMIKAMI BURGER」等，因此阿神實際的收入肯定遠高於此數字。

https://www.youtube.com/@AshanKouki

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