Switch 2 消息｜新手掣不再漂移！下代JOY-CON將使用新技術更襟用｜最近關於Switch 2的爆料和傳聞多籮籮，繼之前的性能傳聞及Gamescom閉門展示會後，最近又有關於下一代Joy-con的消息：Switch 2的控掣器有機會使用新技術從此不再漂移。



任天堂美國最新專利 推測為類似「霍爾搖桿」技術

據外國媒體「Dexerto」報導，任天堂最近在美國申請了多項專利，其中有一項是關於「電磁搖桿」的專利；內容為利用磁場將搖桿的動作輸入到主機。Dexerto認為這就是現時坊間所謂的「霍爾效應搖桿」（一般簡稱霍爾搖桿）；亦猜測這種任天堂新的搖桿是否會應用在坊間預期明年推出Switch 2身上。

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值得一提是「霍爾效應搖桿」早已在多年前被註冊專利，因此今次任天堂申請的電磁搖桿專利和現時坊間使用的霍爾搖桿應該不是完全相同的東西，但至少在Joystick的性質上應是大同小異。

徹底解決Joy-con漂移問題 但唔代表無缺點

傳統的搖桿採用接觸式電阻來將搖桿的動作轉換成電子訊號讓主機識別，而霍爾搖桿則是利用將「磁場變化」轉換為電子訊號；由於感應磁場的零件不需要和搖桿物理上接觸，因此不像傳統搖桿般用久了會有磨損導致的漂移、死區等問題。簡單地說就是霍爾搖桿，以及任天堂可能在未來推出的自家電磁搖桿，基本上不會有漂移問題。

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霍爾搖桿單元，外表和傳統搖桿大致相同

不過，霍爾搖桿雖然有很多優點，但也有一個最大的缺點：貴。一隻霍爾搖桿的造價是傳統電阻搖桿的十倍以上，考慮到任天堂的銷售策略從來都是主機本身一定要賺錢，如果用了霍爾搖桿的話，成本很有可能會轉嫁到消費者身上，又或者是在其他地方的硬件作出妥協來平衡成本。

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如果你的Joy-con不幸漂移的話，其實也可以考慮淘寶或其他電子零件銷售渠道購買Joy-con可用的霍爾搖桿然後自行更換，網上也有不少教學影片可以參考。

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