Nintendo Direct懶人包｜多款Mario新作任天堂博物館遊日新打卡位｜任天堂在香港時間2023年9月14日晚上10時播出了最新一集的官方線上發布會「Nintendo Direct」，今次的發布會長達40分鐘，《香港01》科技玩物頻道以下整理是次發布會懶人包。



介紹多款Mario系列新作遊戲 惟隻字不提Switch 2

今次9月14日Nintendo Direct可以暱稱為「Mario Direct」，因為真的一口氣公開了多款Mario系列的完全新作遊戲（雖然大部份都是系列角色的衍生作）；Mario fans應該會感到大滿足。但若果是對Mario系列並不特別感興趣的玩家，今次Nintendo Driect坦白說有些沉悶，而且是次發布中隻字未提盛傳將於明年推出的Switch後繼機Switch 2，也是令人失望的地方。

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任天堂博物館明年正式完工 遊日新必去打卡位

不過官方也公布了一個重大消息，就是「任天堂博物館」Nintendo Mesueｍ（實體，非線上博物館或遊戲中的圖鑑等）已經在順利建設中，預定會在2023財致年度i.e. 2024年3月前完成建設工程，但正式開放日子還有待官方進一步消息。該館取址京都宇治市，最初是作為當地活化工廠活化計劃的一部份；任天堂、Mario fans下次遊日本時又有一個必去新打卡位了。

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Nintendo Direct 2023.9.14重點發布內容

任天堂第一方遊戲、Mario相關：

- Splatoon 3 Expansion Pass第二彈「Side Order」，

- Mario vs Donkey Kong，舊作重製遊戲主打2人協力過關玩法，2024年2月16日發售

- Super Mario RPG重製版，2023年11月17日發售

- Princess Peach Showtime，碧姬公主做主角的新作遊戲，主打配合遊戲內不同舞台有不同玩法，如偵探、動作、cooking mama等，2024年3月22日發售

- Detective Pikachu Returns，偵探比卡超系列新作，是2016年偵探比卡超的正式續集，2023年10月6日發售

- WarioWare: Move It!（超おどる メイド イン ワリオ）瓦利歐製造系列最新作，今次主玩體感操作，也支援單機4人對戰玩法，2023年11月3日發售

- Mario Kart 8 Deluxe追加賽道及角色Pass第6彈，追加8條賽道和4個新角色，今年冬季發售

- Luigi Mansion 2 HD 露易吉洋樓2高清版，預定2024年夏季發售

- 壓軸發布是Paper Mario RPG，今次將會採取RPG玩法，除了解謎過版以外也會有指令式戰鬥玩法，預定2024年發售



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Atlus x Vanillaware完全新作 Unicorn Overlord 聖獸之王

整個發布會中少數令記者為之精神一振的發布，由《魔龍寶冠》Dragon's Crown、《十三機兵防衛圈》的Vanillaware和ATLUS聯手製作的SRPG遊戲。雖然公開了很多遊戲實機畫面但沒有介紹太多詳細玩家，目前只知玩家可隨意在世界地圖各處探索和收集伙伴，可加入成為伙伴的角色多達60名以上，另外在戰略玩法以外也有煮飯、挖礦等生活玩法。其實單是Vanillaware那業界頂尖的2D美術就已經值回票價有餘；遊戲預定2024年3月8日發售，除了Switch外也有PS4和PS5版本。

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F-ZERO 99

經典賽車遊戲F-ZERO變成99人大逃殺式玩法，車輛有能量設計，被撞就會扣能量扣完就出局；玩家也可花費能量來加速，以至累積「必殺技」計量表來使出「天空賽道」一口氣爬頭，相當有諗頭。NSO會員可以免費遊玩本作。

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Trumbone Champ

吹奏伸縮號的音樂遊戲，有趣在於並非按鍵式而是體感玩法，遊戲會跟據玩家的輸入而相應地「走音」，加上還可以4人同玩，派對遊戲神作預感。遊戲現已上架。

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Fit Boxing初音未來

Fit Boxing的初音未來版本，和初音一起練習打拳，看著初音未來擺出甫士打拳畫面十分有趣，2024年3月7日發售。

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三國志8重製

系列中評價數一數二高的一集重製，預計2024年初發售，除Switch外也有PS4、PS5及PC版本。

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蠟筆小新 煤炭鎮的小白

《我的暑假》製作人綾部和繼《蠟筆小新 我與博士的暑假～永不結束的七日之旅～》後另一款治癒系冒險遊戲，故事講述野原一家來到廣志故鄉附近的村落渡假，某一日小新跟著著滿身炭灰的小白闖進了異界一般、彷若時間停止了流動的「煤炭鎮」，小新和小白就這樣在兩個世界中穿梭冒險。遊戲日文版預計今年冬天上市、繁體中文版預定2024年春天發售。

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