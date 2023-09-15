Metal Build 天意高達（又名 天帝高達 PROVIDENCE GUNDAM）早前官網開訂火速售罄，反應比想像中更厲害，原來不少《SEED》迷都認為天意是全套作品中最有霸氣、最惡最難打的波士機。之後再睇睇日本網民「高達全系列最凶最惡敵機」投票，天意高達也真的進入三甲位置，第1位令人有點意外。



SEED系最惡最強敵機

天意高達 PROVIDENCE GUNDAM是《SEED》內「面具佬」拉·魯·古魯謝駕駛，他戰力高強且身份成迷，執意地追擊基拉搭乘的大天使號，氣牆超強。後期換乘天意高達後，充分發揮其異於常人的空間認識能力，巨型背包上有11支「浮遊砲」精神控制兵器的機體；當時基拉的自由高達尚未有龍騎兵「浮砲」，令人回想起0079時阿寶單拖以高達大戰馬沙的自護號時，幾乎完全不可能全身而退的實力懸殊感。在第二季SEED Destiny亦難有敵機可及得上天意高達那麼霸道，成為SEED迷心中最強敵機。

身型粗、有巨型背包加上11支浮砲，Metal Build的天意高達自然定價更高，原定價高達2600港元，開訂仍然是幾秒就被「秒殺」，水貨炒價升到3100，足足貴了5百完仍大把人訂。

+ 5

高達最惡波士機｜第20至第11位

日本goo ranking 就曾經做過「高達全系列最凶最惡敵機」投票，天意高達被選為季軍，一齊回帶睇其他最霸道敵軍MS。可能因為《水星魔女》沒有敵機是特別強的，所以並沒有相屬的機體入圍。反而《鐵孤》就有古代 MA 哈斯武入選。（巴力冇份、嬲死朱古力…）

《鐵孤》就有古代 MA 哈斯武入選排名20位

+ 4

20位｜哈斯武 ハシュマル｜《鐵血的孤兒》

19位｜Master Gundam｜《高達武鬥傳G》

18位｜The-O｜《Z高達》

17位｜Gundam GP-02A｜《0083》

16位｜Turn X｜《Turn A》

15位｜新自護號｜《Gundam UC》

14位｜重高達Mk2｜《ZZ高達》

13位｜拉弗雷西亞 ラフレシア｜《F91》

12位｜利克·康提奥 リグ・コンティオ｜《V高達》

11位｜卡碧尼｜《Z高達》



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