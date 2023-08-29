高達 SEED Freedom｜自從續集《SEED Destiny》在2005年播出後，已有無數人討論過，究竟《SEED-D》真正主角是飛鳥真還是基拉大和呢？20週年紀念作劇場版電影來年1月上映，福田己津央導演動作多多，近日他接近《GUNDAM ACE》訪問，就以上年經爭論發表最新回應，「真相」震撼了所有高達迷。



動畫討論區年經問題｜SEED Destiny主角是誰？

在續集《Gundam SEED Destiny》中，福田己津央最初想以視基拉為殺妹凶手的飛鳥真為主角，從另一視點去描寫SEED的世界觀，但自從基拉大魔王重新回歸後，故事漸漸偏離航道，重心都完全傾向基拉大和，主角飛鳥真慘變「路人真」。自2005年播出以來，高達討論區幾乎每年都有人問：究竟SEED Destiny主角是誰？

究竟SEED Destiny主角是誰？

福田你是在講三小？卡嘉蓮才是真主角？

在10月號《GUNDAM ACE》（沒錯就是大河原邦男畫到Strike Freedom 心口歪埋一邊那本漫畫）訪問中，福田又再一次被問誰是主角，作出驚異回覆：「講到SEED-D大家都會認為阿斯蘭才是主角吧？所以Destiny 特別篇就找石田彰做旁白了。其實我覺得誰當主角都可以，如果真的要選，應該是GUNDAM吧……」

這回覆BANDAI給100分，但記者似乎不太滿意，於是福田又開始發揮其吹水功力：「唉、選主角真的好難，如果一定要揀，我覺得《Destiny》的主角是卡嘉蓮。」你是在講三小？卡嘉蓮這角色可是因為聲優（進藤尚美）得罪了你與你太太，最後10集連一句對白都沒有耶？

之後他解釋：「有做選擇的角色才算是主角，沒有做選擇的，演出機會再多都不算主角。」這說法明顯是在辯解為何基拉大和不是主角，卻戲份最多，我們暫且來聽聽吹水王福田的分析，在SEED-D中那人做過選擇：

有網民推理，福田當初只想搞死卡嘉蓮的配音員進藤，對角色他是有愛的，現在劇場版配音換成森奈奈子，他就有心情去寫了，所以訪問中就忍不住暗示卡嘉蓮是「主角」，相信她在《SEED Freedom》中戲份會頗重。

福田：SEED太完整、我愛Destiny

一般網民都認為《SEED》是神作，而《Destiny》只是福田跟他亡妻（編劇）兩澤千晶的玩具，認為應該改名做Gundam SHIT。福田被問到喜歡那一部，他又發功了：「你這樣問我當然揀Destiny，雖然《SEED》故事很完整，但就太過完整了 。」大師果然是大師，大便完整結實太單調，你喜歡爛的，大明大放噴到四圍都是才過癮吧。看完全個訪問後，發現福田是個很隨性的人，寫到興起時就無視設定，中心根本沒有一把尺，可能起身刷牙忽然想這樣改就改，去分析背後原因、認真你就輸了。

最後，福田呼籲大家出年記得入場睇《SEED Freedom》，準備好進入福田的吹水吃書世界未？

