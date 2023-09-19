Super Bomberman R2 簡評｜《超級炸彈人》系列最新作已於PS、Switch、Steam、XBox 等全平台推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲試玩報告。



重拾童年經典炸彈人回憶

《Super Bomberman R 2》超級炸彈人R2是炸彈人系列的最新作品；如果只計主機遊戲的話，上一集炸彈人已經是2017年的《超級炸彈人R》，相隔足足6年。而記者自己已經很多年沒玩過炸彈人，只有在小時候經常去同學家中玩PlayStation 1的「Bomberman World」，當時還會叫埋幾個同學仔用「四插」來5人對戰，非常過癮。

當年用四插玩PS1炸彈人

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新增未對稱16人對戰

和2017年的《超級炸彈人R》相比，今集R2增加了不少新內容：首先有全新的非對稱對戰模式「城堡模式」：遊戲由一位玩家進行守城，其餘15位玩家則為攻城方，攻城方需要在限時內取得指定數量的鎖匙、打開位於城堡深處寶箱來取得勝利，而防守方則要在限時之內守住最少一個寶箱。

《Super Bomberman R 2》

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當然要1對15之下防守方會有額外助力來幫助防守，玩家可以創建關卡布置大炮、彈弓等各種機關以及今集新加入的「源石精靈」，配上地形和牆壁來妨礙對方進攻。而當剩餘時間不多時防守方玩家更會進一步強化，可以使用大劍將敵人直接打飛。進攻方就必須過關斬將，一路炸開機關前往取得寶箱。

64人大逃殺食雞模式夠過癮

上一集《超級炸彈人R》最多只能8人對戰，而今次R2中則引入了來自《超級炸彈人R Online》的64人大亂鬥模式：將經典炸彈人玩法和大逃殺「食雞」玩法結合，64人將會一開始被隨機分派到16個互相連接的4人地區，每隔一段時間就會有地區被關閉、時限前仍留在圈外的玩家當然就會出局；而在亂鬥中留到最後的一位自然就是嬴家。

就算無朋友一齊玩炸彈人，都可以自己一個上網打64亂鬥

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跨平台對戰／單機多人同玩／關卡編輯器玩出無限可能

當然在城堡模式和64亂鬥模式以外，也有傳統4人對戰模式及錦標賽模式；而最重要是遊戲支援跨平台對戰（非常重要）及NPC補位功能，不怕找不到人對戰。網上對戰模式設有賽季和排名

另外值得一提是遊戲不論Switch版還是PS版也支援單機多人遊玩，沒有興趣打排名的玩家也可單純將其當成party game遊玩；PlayStation上少見的party game終於再添一員了。

今集更加入了關卡編輯器功能，玩家可以自行設計地圖再上傳到網上和好友一同遊戲；玩家也可在遊戲中下載其他玩家製作的地圖來遊玩，有user generated content之下大大增加了遊戲的耐玩性。

PlayStation上近年較少見支援單機多人的遊戲

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在各種對戰模式之外。《Super Bomberman R 2》作為系列正傳最新作，當然也有完整的單人劇情模式，就算對於硬派對戰並不太感興趣也可以享受炸彈人世界觀的樂趣。

PS版、Switch版和Steam版各勝擅場

《超級炸彈人R 2》在多個平台推出，考慮到便攜性和隨時隨地遊玩Switch版當然是首選，但遊戲在Swich上只能以30FPS運行，雖說炸彈人為Q版風格遊戲不太講究畫面，但多人同玩時，還是需要駁到大電視，此時就更加看得出30FPS和60FPS間的流暢度差距。

始終炸彈人都係動作game，當然係越順越好

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兩個版本都玩過的記者感覺炸彈人雖然是遊戲性行先、畫面次之的遊戲，但始終在效能較好的版本上視覺體驗好得多，單是角色移動時順滑一倍就已經是很大差距；炸彈爆炸以及各種場景特效也更美觀。因此如果你會坐定定玩炸彈人的話當然是PS / Xbox版體驗更佳；但如果你很重視便攜性，又或只打算搭車、出街等人時才會玩炸彈人的話，那麼Switch版也是一個很好的選擇。

有跨平台遊玩不怕找不到對手

而有Steam Deck的玩家可以考慮Steam版，這樣就可以在家時用電腦玩，出街或瞓床時就用Steam Deck，輕鬆自在。不過反正遊戲設有跨平台對戰，不用擔心買錯版本和朋友連不到線，只要選適合自己的平台就可以了。

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簡單總結：重拾回憶抵玩之作



記者個人覺得今次《Super Bomberman R 2》超級炸彈人R2是相當不錯，遊戲模式豐富在傳統炸彈人玩法之上帶來許多變化，對戰遊戲本身就比較耐玩，加上今集有關卡編輯器也有望能為遊戲帶來更多可能性和可玩內容，不怕買了遊戲一陣就無野玩。

《Super Bomberman R 2》超級炸彈人R2已於今年9月14日推出，平台為Steam、PS4、PS5、XboxSeries X及Switch。