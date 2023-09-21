人中之龍8發售日公布｜採春日桐生雙主角回合制玩法 夏威夷做舞台｜數一數指頭，在香港極受歡迎的動作RPG遊戲《人中之龍》系列的上一集正傳遊戲《人中之龍7》已經是3年多前的作品，相信玩家們都很期待可以盡快玩到下一集內容；而SEGA也從善而流回應玩家期望，正式公開了系列最新作《人中之龍8》的發售日期。



《人中之龍7》直接後續故事 2024年初發售

SEGA人中之龍工作室於TGS東京遊戲展開幕前一日9月20日舉辦官方直播節目「RGG SUMMIT FALL 2023」，正式公布《人中龍之》系列最新作《人中之龍8》的最新情報和發售日，同時也發表了長達10分鐘的遊戲故事預告影片。

據官方介紹《人中之龍8》的故事將直接接續《人中之龍7》結局；同時亦是繼《人中之龍0》後再採用雙主角制，玩家將可透過「春日一番」及「桐生一馬」兩位主角的視角體驗在夏威夷與日本橫濱伊勢佐木異人町兩地展開的劇情。

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春日又比人呃身家 桐生一馬患癌白髮look令人心酸

官方公布的《人中之龍8》故事預告影片中有兩大劇情爆點，首先就是春日一番原先被認為已經死去的母親「茜」被發現原來一直身在夏威夷，荒川組的澤城丈委託春日一番前往夏威夷尋找其下落。不料春日卻在當地遭人暗算，全身家當被騙光一絲不掛被丟在夏威夷沙灘上；剛巧他就在這時再次遇上桐生一馬，兩人亦順勢合作。

第二個爆點是以白髮造型登場、展現些許老態的桐生一馬，原來他不幸患上癌症，身體能力亦大打折扣，因此需要春日一番與其夥伴們的協助以達成目的。而原來春日尋親、桐生一馬來到夏威夷並非巧合，更發現日本與夏威夷兩地的黑幫都在尋找春日的生母，其中更牽涉兩地黑幫以至宗教團體都有關係的一個世紀大陰謀；就看黑道老英雄桐生一馬和橫濱的英雄春日一番如何化解今次危機了。

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系統玩法上，《人中之龍8》和《人中之龍7》一樣採取指令式RPG；將會追加新職業和更多育成要素，讓玩家打造出最強的隊伍。特別之處在於在遊戲中達成特定條件後，將會切換為系列為人熟悉的桐生一馬動作戰鬥玩法。另外雖然今集的設定上較為沉重，但系列傳統的各種小遊戲以及繼承自7的誇張攪笑演出，實際遊玩時遊戲感覺應該不會太過抑壓。

+ 1

卡士強勁 King Gnu井口理參演主要角色

從官方影片所見今集《人中之龍8》差不多是歷代角色大集合，大有「晒冷」為系列迎來一個總結的「Endgame」味；是以今集的卡士也非常強勁，令人頗為意外的是日本人氣樂隊「King Gnu」的主唱井口理參戰，將會和春日一番有大量對手戲。此外在訪談中也提到今集除了日語配音外還將加入中文配音。

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順帶一提之前《人中之龍8》在全球選拔新作的酒店小姐，出名喜愛桐生一馬的人氣YouTuber「Kson」（桐生可可）也有參加，結果以高票得選冠軍；Kson之前也透露過自己在《人中之龍8》也會登場，不過暫時未能在官方影片中見到。

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《人中之龍8》將在2024年1月26日正式發售，平台為PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series、PC及Steam。《人中之龍7外傳 英雄無名》則將於2023年11月9日正式發售。

人中之龍8故事預告影片：

人中之龍8遊戲預告影片：