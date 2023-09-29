Visco迷你街機開箱，木箱機身控杆手感極佳，12款街機罕見作即玩｜經典遊戲主機熱潮似乎已過，但對於老玩家而言，仍有不少經典作品希望可以「復活」。最令人估不到，想當年在街機大人氣的遊戲廠VISCO，竟然推出迷你街機，收錄了12款不少玩家曾經玩過的經典街機作品。記者搶先入手開箱，看看新機有什麼吸引之處！



Visco Mini Arcade新機不單配以8吋大屏幕，更以木機殼打造，加上非常好手感的搖杆，似乎十分值得機迷入手。記者就試玩主機內多款遊戲，其控杆的手感非常不錯。原來今次主機由之前推出過NEO GEO木製迷你街機MVSX以及NEO GEO Mini的製造廠UNICO所代工製作，質素有所保證。控杆及按鈕操作手感都非常不錯，與一般日本街機的手感相若。

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（林勇 攝）

另外，木製主機機箱，亦有非常令人懷念的舊式街機感覺，配合主機內12款經典街機作品，實在是絕配不過。收錄遊戲方面，包括《飛鳥&飛鳥 Asuka & Asuka》(1988)、《Maze of Flott》(1989)、《Galmedes》 (1992)、《Andro Dunos》(1992)、《U.N. Defense Force: Earth Joker》(1993)、《Goal! Goal! Goal!》(1995)、《Neo Drift Out》 (1996)、《Breaker’s Regenve》(1998)、《Captain Tomaday》(1999)、《武藏嚴流記 Ganryu》 (1999)、《Bang Bead》(2000)及《Bang 2 Busters》(2011)。不少遊戲都未曾移極過其他主機，因此非常值得喜歡打街機的玩家收藏。

Visco Mini Arcade開箱

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Visco Mini Arcade迷你街機 12款收錄遊戲介紹👇👇

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新機9月尾正式推出，售價為$1500

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