2023最新更新 Switch免費遊戲30款推薦 大多不需Switch Online｜Nintendo Switch面世至今已有約六年半的時間，但其仍然維持強勁增長，機主和玩家數量都節節上升。如果你有Switch而《王國之淚》、《Pikmin 4》等大作都已經玩完未有下一個目標遊戲時，可看看以下介紹30隻Switch免費遊戲，打開Switch即時免費下載就有game可玩！



＊注意部份遊戲可能需要加入Nintendo Switch Online會員才能下載

1. Trove

採用了類似minecraft的像素風格，但其實是一款MMORPG遊戲；主打多人冒險，亦包含公會、建築、地下城、副本、坐騎、寵物等MMORPG中常見的多人遊玩內容。Trove其實是2015年開服的老遊戲，但這也代表遊戲已經累積了多年的內容量不怕無嘢玩，如果想找遊戲消磨時間可以考慮。

*本作需要在美服eshop下載

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2. FRAG Pro Shooter

FRAG Pro Shooter是一款卡通射擊手游，玩法頗為特別，融合了《Clash Royale》的1v1推塔對戰和《Overwatch》鬥陣特攻的英雄射擊玩法。玩家將要以5個英雄組成隊伍和另一玩家對戰，鬥快推爆對方的主堡；而在戰鬥中則可以實際操作任一己方角色進行射擊戰鬥，操作角色亦可以在戰鬥中隨時切換。

遊戲中的每個英雄都有它自己的武器和特殊能力：一些英雄可能會使用手槍等火力較弱的武器，但就能快速移動甚至能短暫飛行；也有一些英雄可能移動速度較慢，但就能使用火箭炮等威力強大的武器。本作原本為手機遊戲，剛剛在8月底移植至Switch；遊戲為基本免費，但玩家也可以附費購買角色包來解鎖更多角色。

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3. 《鬥陣特攻2》

英雄對戰射擊遊戲《鬥陣特攻》Overwatch在改版成《鬥陣特攻2》之後變成免費遊戲制，同時也登陸了switch平台；而遊戲已支援跨平台連線對戰，玩家只要建立Battle.net帳號、並將遊戲主機帳號連結至該Battle.net帳號後，便可使用跨平台連線遊玩了，不用怕只能跟Switch版的玩家對戰而玩家人數不足。

《鬥陣特攻2》

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4. Fall Guys

小遊戲式動作競技 x 大逃殺式60人大混戰的Fall Guys糖豆人，改成免費制之後亦在各個主機平台推出、亦設跨平台遊玩，使用Switch遊玩這種可愛風格的動作競技遊戲是特別適合，亦可以在外出、搭車以至Party時玩一局過過手癮。

Fall Guys糖豆人

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5. 遊戲王 Yu-Gi-Oh! Master Duel

在Steam、手機、PS4、Box和Switch多平台同步推出的集換式卡牌遊戲，特徵是採用和實卡相同的大師賽規則（不過卡表則和實體卡有不同）。遊戲可以跨平台共用進度，比起手機用Switch玩畫面更大，而且也同樣可以使用觸控操作。

遊戲王 Yu-Gi-Oh! Master Duel

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6. Retrograde Arena

風格獨特的亂鬥對戰遊戲，玩家要在對戰中利用鐳射、大炮等不同武器，將所有敵人推出場外或是推至紅色的牆壁上便算勝利。遊戲也有Steam版，獲94%好評，喜歡對戰的玩家不妨一試。

Retrograde Arena

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7. Paladins 聖騎士：英雄國度

玩法類似Overwatch鬥陣特攻的免費網路射擊遊戲，不過遊戲背景設定就為魔法奇幻風格。對戰以5V5對抗，有衝鋒、輸出、防御、輔助等多種類型的角色可以選擇，玩家要組成一個平衡的隊伍來爭取勝利。

Paladins 聖騎士：英雄國度

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8. 守望傳說 for NINTENDO SWITCH

2020年推出的免費手機遊戲，推出兩來都相當受玩家好評，最近新推出了Switch版。遊戲採俯視式策略動作戰鬥玩法，玩家需要操作角色在地圖上衝刺、閃躲和潛入，戰勝強大的敵人打通各個關卡。遊戲有豐富的主線關卡及解謎元素，想挑戰難度的玩家可以在挑戰地下城面對強大的首領；同時遊戲也有完整的PVP系統。

守望傳說 for NINTENDO SWITCH

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除了以上較新的免費遊戲之外，也可以看看下面其他既存的Switch免費遊戲，不乏高質素大作，自覺Switch缺遊戲的話就不要錯過。

按圖放大睇25隻Switch免費遊戲介紹推薦（2021年7月更新）：



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