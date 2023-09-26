咒術迴戰237 五條悟復活！網上爆料老師一集內起死回生 網民：全世界都被撚了！｜近日動漫界風頭躉絕對是《咒術迴戰》236期內，最強角色五条悟（原作正寫：五条悟）竟被宿儺秒殺；fans埋怨的不只5t5的死亡沒有鋪排，更憤怒的是高傲自的五条悟竟承認自己失敗，甚至向對手道歉，令他的支持者完全失望，指責作者為配合反轉劇情不惜令角色人設崩壞。除了引來無數討論，有人嬲到燒書掉漫畫、外國更有fans開壇悼念五条悟。

意想不到的是，今日網上又有疑似237期劇情流出，指故事將會「反轉再反轉」，五條悟根本未死！



五條悟跟夏油傑道歉：未是時候團聚

上回236的劇情被網上流出，引發網民起哄（詳見：咒術迴戰236五條悟死亡招惹不滿！網民2年前神預言五條死相？），但咒術迴戰 237話馬上又來個反轉再反轉，今集副題為「向北」，已仙遊的五条悟正準備向南方進發、追隨一眾已逝的好友都另一個世界團聚，正當快將到達終點時，他卻被虎杖，乙骨等人拉住，對他說現身中尚有未完成的任務。五条悟最後只能跟老友夏油傑道歉（真那位），同學會要遲一點再舉行，之後就播出周杰倫的《一路向北》，5T5要返回現世了！復活了！（先戴頭盔，由於以下流出全為網上爆料，相關圖片未能刊登，圖文不符請諒）

五條悟跟夏油傑道歉：未是時候團聚，之後就回到人間。

故事返回人間，鹿紫雲一面對宿儺和魔虛羅，正處於苦戰，五条悟突然上空現身，一分為二的身體已經復原，原來他使用了無下限中的「無限」與反轉術式結合，開發出全新招式「䆁生」，成功從致命的斬擊復活，真的比《異能Moving》中擁有肉體再生能力的炸雞大叔九龍浦（柳承龍 演）更厲害！5t5更表示：「我不會再畀你傷害到，係時候終結一切了！」

五条悟身體已經復原，原來他使用了無下限「無限」與反轉術式結合，開發出全新招式「䆁生」。

鹿紫雲一（咒術迴戰 21期單行本封面圖）

上星期還在咀咒作者芥見下下的網民大聲叫好，表示：「呢個先係我地認識既五條悟！」《咒術迴戰》成功使出「反轉術式」由糞作變神作。但亦有人覺得玩太大：「咁玩法，以後當佢《龍珠》咁睇算了」亦有人馬後砲指「一早話左集英社唔會畀隻生金蛋既雞咁樣死法」，不過亦有網民建議大家不要跟車太貼指「似係假」，事關237期內容同樣是未得官方許可的「流出」，是真的流出，還是有人爆流料「撚化網民」（廣東話：作弄之意），還需要時間來證明。

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