Counter-Strike 2 CS2 正式推出｜即日免費可玩 官方一招阻隔外掛｜在過去幾日接二連三的預告之下，Valve終於正式公布經典第一身射擊遊戲《Counter-Stirke 2》（CS2 / 絕對武力2）將在9月28日正式上市，玩家已可於Steam平台上開始遊玩。



CS2 Counter-Stirke 2正式發布｜CS:GO升級而成

《CS2》Counter-Stirke 2原本是《CS:GO》（Counter-Strike: Global Offensive / 絕對武力：全球攻勢）而做的大型技術更新，遊戲以Valve自家的新引擎「Source 2」引擎重新打造，在畫面和物理表演上大為提升，讓遊戲的槍械駁火、物理演算、光線照明與粒子煙霧等效果更為逼真，帶來更高解析度的視覺效果與更真實的環境特效。

不經不覺原來CS:GO都已經11周年，終於因應時代大升級了

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而現在官方直接將CS2做成《CS:GO》的換代，將會在Steam平台將直接取代《CS:GO》；而玩家在《CS:GO》中的進度及收藏品如槍械造型等都會直接繼承。遊戲現時已可開始遊玩，第一賽季亦同日展開。

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官方在更新公告中表示「如果您是回歸玩家，您將會發現您最喜歡的地圖和遊戲配對模式都還在」，另外還有翻新的優先權模式，讓您能在其中建立您的全新CS評級。 提升排名，並看看您能在全球與地區排行榜中取得什麼樣的佳績。

至於新玩家則可以透過離線訓練打下基礎，然後進入休閒或死鬥模式來精進您的實力。 解鎖競技遊戲配對後，您就能開始大顯身手了。呼朋引伴，一起加入世界各地的數百萬名玩家。 歡迎來到絕對武力 2。

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免費遊玩 但若想認真玩可考量買優先權

和《CS:GO》一樣，《CS2》將會採用免費遊玩形式；原先已擁有《CS:GO》的玩家可直接在Steam下載遊戲更新。不過《CS2》另外還推出全新的「優先狀態升級」，亦即所謂付費版，售價為116港元。

具有優先狀態的玩家將會與其他同樣具有優先狀態的玩家配對，可以理為解是藉著收取一定的「入場費」來提高，以減少外掛入場（畢竟用外掛被封後，就要再開一個新帳號付116元買優先狀態了）。此外優先狀態玩家還將可獲得專屬紀念品、物品掉落和武器箱等。

優先狀態升級

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Counter-Strike 2官方發布影片：