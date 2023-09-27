那維萊特武器聖遺物組隊 強不強值不值得抽 ｜原神4.1版角色攻略｜《原神》更新4.1版本「向深水中的晨星」，推出全新5星限定角色「那維萊特」最高審判官；《香港01》科技玩物頻道以下提供那維萊特完全攻略，由角色簡介到強度、命之座分析到武器、聖遺物、組隊全部介紹。



那維萊特角色簡介

那維萊特是《原神》4.1版本實裝的5星水屬性法器角色，是水之國楓丹的最高審判官。那維萊特的外貌除了比較高大之外和看起來一般提瓦特人無異，但其實他並非人類，身上亦有著神奇的力量令其擁有強大的戰鬥能力。雖然也不算什麼秘密不過那維萊特的出身在遊戲4.0的主線及楓丹地區的世界任務中都會提到，為了尚未體驗到的玩家就不講太多，留給玩家自己在遊戲中發現。

那維萊特

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那維萊特基本玩法

那維萊特是輸出型的角色，玩法圍繞其重擊「訴論心證」：那維萊特完成重擊的蓄力後，會消耗生命值以向前方發射威力強大的水炮，在蓄力和水炮發射期間亦可以移動和改變方向。同時那維萊特使用元素戰技和元素爆發命中敵人後會生成「源水之滴」，那維萊特拾取源水之滴之時會回復HP，同時加快訴論心證的蓄力速度，撿夠3顆時直接完成蓄力。

基本玩法就是使用元素戰技和元素爆發後，邊蓄力邊拾取源水之滴，然後打出威力強大的水炮；打水炮的次數視源水之滴數量而定，元技戰技給3顆i.e.一次水炮，元素爆發給6顆i.e.兩次水炮，玩家可以視場面需要和隊友技能CD時間靈活地選擇打幾多次水炮，打完之後就換人上buff兼等技能冷卻。

水炮係幾爽

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那維萊特強嗎 值得抽嗎

作為輸出角色而言那維萊特有著現時遊戲中最頂尖的強度，如果缺乏主C類別的角色，可以積極考慮抽取那維萊特培養作為隊中主力輸出。而即使是練度較高隊伍齊全、並不缺輸出角色的玩家，也可以因為其（目前而言）獨有天賦「水中移動速度提升15%」抽一隻作為水底探索角色使用，再配合4星角色菲米尼的天賦「水中耐力消耗減低35%」，就可以組成超舒適的水底探索隊伍

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目前普遍預計將於下一版推出水神「芙寧娜」將會是配合那維萊特體系的角色，因此如果你有足夠的預算在今版抽完那維萊特下版還能抽到水神的話，建議可考慮投資那維萊特；但如果預算 / 石頭不足以抽齊兩隻限角的話，就比較建議跳過那維萊特留給水神（原神嘛，怎麼可以不抽神呢！）。當然目前芙寧娜的實際技能組仍然未知，因此最終芙寧娜不能配合那維萊特亦是有可能。

那維萊特命之座分析

那維萊特建議0命或1命；0命的那維萊特已經能發揮全部功能和傷害，而1命主要是提升手感和組隊自由度，定位類似胡桃的1命：那維萊特1命效果可提升抗打斷能力，令其不綁定護盾角色，同時讓那維萊特在進場時獲得一層天賦「古海孑遺的權柄」效果，令其隊員不再需要組齊三種不同屬性，大大提高組隊靈活度。預算較多的玩家可考慮那維萊特抽到1命，令他用起來更舒適自在。

2命效果可以提升重擊的爆傷，但是那維萊特本身的傷害已經很高，再加42爆傷固然是錦上添花，但不算什麼飛躍性提升。而滿命當然是最強的，不過以那維萊特的輸出能力之強根本用不到那麼高命，但如果有愛又有預算就抽好抽滿吧。

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那維萊特武器相關

那維萊特的專武「萬世流湧大典」，副屬是高貴的爆擊傷害，效果可以提升生命上限、重擊傷害和提供能量回復，完美配合那維萊特的機制。

萬世流湧大典

值得一提是同池是胡桃的專武的「護摩之杖」，護摩之杖本身也是一把很優秀的長槍；如果打算抽那維萊特又有預算抽武器，特別是有胡桃又沒有護摩的話，今次武器池可以積極巧慮。

原神4.1版上半武器池

如果不打算抽專武，由於那維萊特不吃攻擊力和普攻加成，因此可用的代用武器並不多；可以用的有四風原典和遺祀玉瓏（新的月卡法器），但是和專武的42%重擊傷害相比始終都有些距離；又或者用任意副屬為爆擊率/爆擊傷害的武器如流浪樂章等。

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那維萊特聖遺物相關

那維萊特聖遺物基本上不是逐影獵人就是沉淪之心：前者能提供15%重擊傷害和36%爆擊率；後者則有15%水傷和30%重擊傷害。一般而言取逐影獵人較好，始終36%爆擊率實在太強；但如果有一套副屬性有很多爆擊率的沉淪之心也可以積極考慮，不用勉強自己去從頭刷一套逐影獵人。

主詞條採用生命沙、水傷杯和雙爆頭；爆率（在計算逐影獵人4件套效果後）能去到70%左右時就用暴傷頭，否則就用爆率頭。副詞條方面優先雙爆，百分比生命值次之，然後是一定的元素充能；那維萊特的技能倍率都為生命值上限而不用攻擊力，因此攻擊力、防禦力和精通都要盡量避開。

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那維萊特組隊相關

0命和1命組隊差距很大；如果為0命的話，首先需要護盾/抗打斷角色來保證那維萊特的水炮攻擊不被打斷，其次玩家需要在隊伍中編入4種屬性，以啟動那維萊特天賦「古海孑遺的權柄」提供的60%重擊傷害加成：古海孑遺的權柄效果是當隊中任意角色對敵人造成水元素相關反應（蒸發、凍結、感電、綻放、水擴散或水結晶，注意草種子並不計算在內），將為那維萊特產生持續30秒，至多疊加3層的「遺龍之榮」效果，使重擊·衡平推裁造成原本110%/125%/160%的傷害。

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因此0命那維萊特的組隊就需要編入火、冰、雷、風及岩屬性中任意三個角色、分別觸發其水元素反應，讓那維萊特能得到最大傷害加成。一般建議是用鍾離上盾+減抗、萬葉擴散+增傷，餘下一個位置則較隨意，只要能補足所需的元素反應便可，例如可用菲謝爾後台掛雷感電，或者帶將軍為全隊充能，又或帶香菱打蒸發等。

一個較平民的版本是萊依拉上盾+凍結、菲謝爾後台感電、砂糖聚怪+精通buff，除了那維萊特全是曾經送過的4星角色，隊伍也已經能有很不錯的戰鬥力。

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至於1命那維萊特的由於自帶1層「古海孑遺的權柄」天賦，只需要編入兩個屬性來打反應即可疊滿天賦；餘下一個位疊可以多帶一個水屬角色取雙水共鳴進一步提升生命上限i.e.傷害，又或是編入草屬性角色產出種子來玩綻放，方向十分自由可以自行多加模索。不過要注意那維萊特以重擊輸出不會打普攻，而行秋、夜蘭都需要連動普攻，並不適合和那維萊特組隊，要組雙水共鳴可選心海、莫娜等。

也有一個想法是將傳統配甘雨使用的「溫莫甘娜」改成「溫莫那娜」，溫迪擴散+聚怪和迪奧娜凍結已滿足1命那維萊特的反應需求，而水炮因為攻擊判定大的關係可輕鬆打到溫迪捲起來的怪，不會有命中問題。