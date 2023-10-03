全職獵人Hunter可能好快重新連載！冨樫義博Twitter出開工post

全職獵人Hunter x Hunter可能好快重新連載 冨樫義博Twitter出開工post｜《全職獵人》Hunter x Hunter復刊在望！作者冨樫義博在Twitter（現「X」）出post表示已重新開始工作，隨時年內就可以睇到最新Hunter連載了。



冨樫義博Twitter宣布復工 但未有公布正式連載再開日子

《全職獵人》Hunter x Hunter作者冨樫義博最近在Twitter（現「X」）發表推文，貼出一張原稿用畫紙一角的照片，並寫上「Start over」（重新開始）兩字。《全職獵人》在去年重新開始連載，並刊登到400話；但在400畫之後又再次休刊。不過在休刊後僅3個多個，冨樫老師就再在Twitter發文宣布401話已經完成，並指自己已能逐步增加在桌子前面工作的時間。

而在約7個月後冨樫老師老師再次更新近況，雖然沒有說明繪製到第幾話，不過仍然激起網上巨大迴響；在撰文之時已有超過3600萬的觀看次數，可見hunter效應是如何驚人。不過雖然冨樫再開工，但是預定會畫幾多話、幾時刊出等均未有提及，fans們要再多等一陣。

https://x.com/Un4v5s8bgsVk9Xp/status/1708518238878068943?s=20

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值得一提是帖文寫的「Start over」（重新開始）兩字，《Start over!》亦是Sony Music和Jump合作的漫畫MV系列其中一首歌曲，由女子偶像團體「櫻坂46」（前名為欅坂46）主唱。

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欅坂46亦是冨樫老師鍾愛的偶像團體，不單經常為其演唱會送上花籃，甚至還在漫畫連載中「偷渡」了許多欅坂的梗；如在369話最後出現的念能力「第11人」標音「沉默的大多數」（サイレントマジョリティー），便是來自欅坂46第一張單曲的主打歌《沉默的大多數》；念能力人偶的外貌也比照了欅坂46的center平手友梨奈在該曲MV中的造型。還有很多其他例子，這裡就不詳細介紹。

https://x.com/keyaki47_/status/1037694209614987264?s=20

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過去《全職獵人》曾多次休刊，由於作者冨樫義博出名喜愛電子遊戲、打麻雀及追偶像，因此經常都被網民調侃休刊是不是為了打遊戲或是追星；不過後來冨樫老師表示自己真的有相當嚴重的腰痛問題，甚至許多時候連床都下不了，以至於最近連載的話數都是躺在床上畫的。因此大部份網民都十分體諒冨樫老師，表示畫慢點也無所謂、有得看就已經很滿足了，每年有10話看當成是月刊連載就已經很好。

全職獵人上次連載再再開的彩圖（網路圖片）

這裡順便為大家簡單複習一下全職獵人最新連載內容：當然仍是王位繼承篇在船上的情節，王位爭奪戰和下層黑幫撕殺雙線並行發展。加夏·亞和修巫‧巫家族與旅團聯手，向愛依‧依家族發起進攻，而亨利奇和信長還直接傳送到敵人的據點，只是之後又被對方的能力趕出去，暫時仍在彼此試探的狀態。

而王位爭奪戰方面，旋律的音樂和能力成為了王位爭奪戰的重心之一，有王子打算利用旋律演奏能令人昏迷的音樂的能力來進行暗殺計劃；但目前尚未實行。