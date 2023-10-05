《刺客教條：幻象》評價解禁！外媒普遍正評、上市資訊整合｜長青遊戲系列「刺客教條」的最新作《刺客教條：幻象》Assassin's Creed Mirage正式推出，以下整合遊戲上市資訊及媒體評分供大家參考。



《刺客教條：幻象》正式推出 媒體評分解標普遍正面

《刺客教條：幻象》正式推出，媒體評分亦隨之解禁；在外國著名遊戲評分整合網站「metacritic」上，在撰文之時《刺客教條：幻象》Assassin's Creed Mirage的PS5版共收錄78個媒體/評論人評分，平均得分為77分；而PC版則收錄18個媒體/評論人評分，平均得分同樣為77分；不算是超高評價，但也並不算差。

https://www.metacritic.com/game/assassins-creed-mirage/

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玩歸原點 潛行為主暗殺玩法

給予正評的評論大都強調遊戲的玩法及系統回歸系列早期以潛行和暗殺為主；畢竟刺客系列在近年基本上都為傾向動作RPG形式，正面作戰的場合遠比暗殺多，當然並非說動作佔比多就不好玩，以近年的神話三部曲來說，《起源》和《奧德賽》的評價都相當好（維京紀元就可能比較兩極）；但畢竟玩法越來越「斯巴達」的時候就始終缺了「刺客」感覺。

+ 5

不少評論都指出如果喜歡AC2時期的刺客教條系列玩法，那《刺客教條：幻象》就是必玩之作：「GGRecon」盛讚本作是「光榮回歸的定義」，將系列近年的作品去蕪存菁，回到最基本以潛行刺殺為主的玩法。評論也特別稱讚本作性價比極高，普通版僅售368港元，比現時的3A遊戲售價平上一截，這個價錢有如此內容相當抵玩。IGN為本作給出8分（10分滿分），並指；PC Gamer的評論則指出「本作嘗試回到當年刺客教條系列的榮光，雖未算完全成功，但是一個好的開始」。

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負評方面，外國遊戲媒體「Gfinity」辛辣地指出「遊戲試圖將系列早期的潛行暗殺玩法和近期的動作中心戰鬥系統融合，但結果兩頭唔到岸」。另外遊戲的PC版本效能問題亦為人垢病，如「wcctech」就直接批評遊戲的PC版移植「欠佳」（subpar），即使用高端PC來遊玩幀率亦非常不穩定。

遊戲上市資訊：

在撰文之遊戲已全平台正式上架：購買PC版《刺客教條：幻象》任意數位或Ubisoft+版的玩家，將可在香港時間10月4日晚上9時開始遊玩，即昨天晚上已能開Game。而購買主機版《刺客教條：幻象》任意數位或Ubisoft+版的玩家，則要到香港時間10月5日上午12時（即4日晚12點）開始遊玩。

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《刺客教條：幻象》版本差異

《刺客教條：幻象》有分數位標準版及豪華版：豪華版比普通版將會多出一個豪華組合包，內容包括服裝、匕首與劍、老鷹與坐騎外觀、護身符與染料等；另外豪華版玩家也可獲得數位美術圖集及遊戲原聲帶作為額外附送的內容。此外，預購遊戲玩家（不論版本）均可獲得特典任務「四十大盜」。

Ubisoft

而實體「典藏版」除了會有豪華版的數位內容外，還會有一隻32cm高的主角貝辛姆公仔、收納盒及藍光碟鐵盒、實體地圖、胸針及實體美術集等特典。

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《刺客教條：幻象》硬件需求

官方表示遊戲的PC版將不設幀率（Framerate）上限，玩家的電腦有多強就能跑出多順暢的畫面；另外遊戲也支持多屏幕及超闊屏輸出。至於在不同解像度之下建議的硬件配備如下：

Ubisoft

1080p - 60fps：

作業系統：Windows 10／11

處理器：Intel Core i7-8700K／AMD Ryzen5 3600

記憶體：16 GB RAM

顯示卡：Intel Arc A750（8GB）、GTX 1660Ti（6GB）、AMD RX5600 XT（6GB）

硬碟儲存空間：40 GB 可用空間



1440p（2K） - 60fps：

作業系統：Windows 10／11

處理器：Intel Core i7- 9700K／AMD Ryzen7 3700X

記憶體：16 GB RAM

顯示卡：Intel Arc A770（8GB）、RTX 2070（8GB）、AMD RX5700 XT（8GB）

硬碟儲存空間：40 GB 可用空間



2160p（4K）- 60fps：

作業系統：Windows 10／11

處理器：Intel Core i5- 11600K／AMD Ryzen7 5600X

記憶體：16 GB RAM

顯示卡：RTX 3080（10GB）、AMD RX6900 XT（16GB）

硬碟儲存空間：40 GB 可用空間

