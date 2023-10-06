Diablo 4暗黑破壞神4血之賽季 人性化改動獲正評 Steam版不日推出｜Diablo 4雖然在剛推出時評價相當好，但是隨著玩家深入遊戲，發現遊戲欠缺後期內容，加上第一賽季的內容及平衡改動都令玩家非常不滿，玩家評價亦轉頭大為插水；不過幸好開發團隊似乎有痛定思痛、聆聽玩家意見改善遊戲的跡像，在剛剛播出的官方直播中就公布了即將推出的第二賽季「血之賽季」的新內容，獲得不少好評。



Diablo 4第二賽季「血之賽季」新內容

《Diablo 4》暗黑破壞神4即將近來第二賽季「血之賽季」更新；玩家將會對抗來自遠古的吸血鬼軍團；而玩家更可利用吸血鬼的力量反過來對付這些軍團以及其領主「Lord Zir」。

而對應遊戲為人垢病的後期內容不足的問題，除了新賽季相關內容之外，官方表示由第二賽季起將會新增5隻後期boss，分別為「轟雷聖者格里高列」、「瓦森的回音」、「冰中巨獸」、「黑暗主宰」及最高難度的「都瑞爾的回音」。

Diablo 4血之賽季

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這些boss需要透過低語事件、21級以上的惡夢地城、地獄浪潮、世界BOSS與軍團事件等來收集相關碎片來開啟；而一隻Boss都有專屬的獨特物品及坐騎、裝備裝飾品掉落。同時遊戲內的軍團事件及世界Boss間隔時間也會減少，令玩家更容易開放新boss刷裝。

大量人性化改動 終於似返樣

在血之賽季遊戲還會迎來大量人性化改善：首先是升級經驗大幅減少、令玩家可更快升至滿級：當玩家超過50級之後擊殺怪物獲得的經驗將大為提高，同時也調整了怪物等級、提升了靈藥、賽季祝福等玩家buff效果，令整體由1級升到100級的時間比以往加快約40%。

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坐騎體驗也會有所提升，更新後坐騎的移速將提升15％，亦增加了鞭策的持續時間，並且可以直接衝破路障（終於！！）；下馬後再上馬的冷卻時間也縮短一半到5秒。

惡夢地城玩法亦有改善，修改了不少過度煩人的詞條，例如令許多玩家深痛惡絕的「閃電風暴」就改成只在戰鬥期間才會落雷，不會再阻著玩家撿戰利品。惡夢地城的隨機生成內容也將改善，增加陷阱明顯度、怪物密度及巔峰雕紋經驗值；並移除部份過度複雜的地城目標，變成只需擊敗首領就能通關。

一直以來許多引起玩家不滿的儲物箱和物品空間問題也將大為改善，首先終於加入了搜尋及篩選功能，亦加入標記「最愛」功能，避免裝備被意外拆解或賣出。而最重要「寶石」將會歸類為資源類材料，不再額據物品空間。

終於加入了搜尋及篩選功能

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更重要的是在世界三、四階級中，普通、魔法和非神聖（世界三）、非遠古（世界四）物品將直接以製作資源的形式掉落；換言之此後玩家將只會撿到神聖（世界三）和遠古（世界四）的裝備，不再用每幾分鐘就撿到滿身垃圾然後要回城。官方也顧及了需要檢垃圾賣錢的玩家，將會增加遊戲的金幣掉落率。

傳送點、莉莉絲雕像及聲望獎勵（藥水上限等）都會跨角色繼承，玩家不用每個賽季都重新做一次。此外遊戲也將降低傳奇物品的整體附魔花費，在所有有傳送點的城鎮添加儲物箱等。

所有有傳送點的城鎮都會添加儲物箱

而以上還只是部份改善內容，有關職業平衡、新物品和抗性等的改動及其他新內容將會在10月11日再分享。目前就網上反應，對於今次新賽季的內容都抱持正面反應，認為是好的開始；當然大部份玩家最關心的始終是遊戲後期內容，就看團隊在今次更新是否「給力」有沒有足夠的新內容給大家玩。

雖然Diablo 4開頭有些不順，但如果能保持現在的勢頭一直改善和添加新內容的話，或許很快就能重拾威名變回一款受玩家認可的出色遊戲。如果你因為對第一季的Diablo 4失望而棄了坑的話，可以考慮在今次第二賽季給它一個機會。

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另外是Diablo 4將會推出Steam版，和第二賽季一樣在10月18日推出；Steam將一樣支援跨平台遊玩和共用進度，既有玩家可以在Steam版使用自己的Battle.net帳號及旗下角色進行遊戲，但是當然遊戲本體要另外購買了。Steam版的玩家亦可利用Steam成就、好友名單，邀請好友進行遊戲等Steam平台功能。