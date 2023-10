連登熱議冇出續集好可惜遊戲系列|網民呻:幾時先有Bloodborne 2|當一個遊戲IP成功之後,開發商往往會傾向出續集「添食」,一些玩家會認為只出續作的開發商不思進取欠缺創新;但另一方面,也有不少好遊戲在多年來都得不到關照沒有續作而令玩家大為惋惜。最近在香港連登討論區就有人發帖討論相關題目,引起網民熱議。



連登仔數冇再出續集好可惜遊戲 多個經典提名出現

連登網民日前在lihkg連登討區中發表帖文「一人一隻冇再出續集真係好可惜既遊戲」,並在帖文中舉出三個例子以拋磚引玉,吸引網民留言討論。樓主舉出的三個系列分別是人中之龍系列的衍生作品「木村之龍」(Judge Eyes)、Dead Rising和Bloodborne血源詛咒,並且就每個提名都有加以說明。例如木村之龍之原因是劇情似在追看日劇、而Bloodborne就不用解釋太多了,史上評價最好的PS4遊戲之一,玩家們都在敲碗等Sony哪天肯出Bloodborne 2。

帖文引起網民熱烈討論,在撰文之時已經有17頁回覆,不少網民都留下自己心目中想要見到續作的遊戲系列,其中不乏經典提名,例如有人貼出當年PS和PS2的經典遊戲「捉馬騮」(捉猴啦!)系列,亦有人提名Valve旗下經典的Half-life 2和Portal 2,點出Valve遊戲「There is no three」從來不做第3集的傳統梗。也有網民抵死留言「The Last of Us」最後生還者,當然最後生還者有第2集,意思是因為第2集做得太差對玩家來說等如不存在,亦即沒有續集。

Bloodborne 2永遠的痛

小編我連筆名都叫外鄉人,當然最想見到的就是Bloodborne 2了。不過就算沒有Bloodborne,FromSoftware近年也是佳作頻發,由隻狼到Elden Ring艾爾登法環再到今年的機戰傭兵6 Armored Core 6,沒有一款是令人失望的,就算不是Bloodborne 2只要是有From的遊戲玩我都ok。

