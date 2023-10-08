日本網民票選「Jump最靚仔男角色」排行榜 五條悟非第一 冠軍拋離3倍票數｜少年漫畫的成功除了可愛迷人的女角色和熱血的戰鬥場面之外，男角、主角是否靚仔有型也佔了非常大的比重；最近就有日本網站舉行投票，由網民選出Jump系漫畫中「最靚仔男角色」排行榜。



票選歷代取靚仔Jump漫畫角色 多個8、90後集體回憶上榜

這次的票選由日本投票網站「gooランキング」舉行，投票範圍是只要是於Jump系漫畫中出現過的男角色都可以；是之投票有效票數超過2900票，也算是有一定程度的代表性。有趣的是榜上很少較為近年的Jump漫畫角色，像是《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等都沒多少人上榜，出現的大都是《海賊王》等屬於8、90後的作品，連攪笑漫畫《銀魂》都有多人入選，甚至《城市獵人》的孟波（冴羽獠）更是打進第3位。

不過有一說一，銀魂啲仔chok起上嚟時又真心型

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按圖放大日本網民票選「Jump最靚仔男角色」排行榜Top 10：



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近年風靡動漫畫、以至可以說是紅到出圈的五條悟僅排在第二位，第一位則是《火影忍者》的宇智波佐助，以953票接近所有票數的1/3大幅拋離其他對手，而第二名的五條悟亦只取得三百票左右，被佐助拋離3倍。排行榜值得一提是這個投票是於「2.5條悟」事件前舉行的；觀乎《咒術迴戰》最新連載內容中五條悟被作者芥見下下當成笑話，可能現在再投一次的話2.5條悟的排名說不定會再低。

不過佐助喺疾風傳個look都真係唔錯，加埋孤狼屬性，當年應該迷死好多女

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日本網民票選「Jump最靚仔男角色」排行榜 第11至20名：



第20位 宇髓天元 《鬼滅之刃》

第19位 山治 《海賊王》

第18位 桂小太郎 《銀魂》

第17位 冨岡義勇 《鬼滅之刃》

第16位 影山飛雄 《排球少年!!》

第15位 緋村劍心 《浪客劍心》

第14位 空條承太郎 《JOJO的奇妙冒險》

第13位 雷伊 《北斗之拳》

第12位 黄瀬涼太 《黑子的籃球》

第11位 藏馬 《幽遊白書》



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