Switch 2 發售日期、售價提早曝光｜傳聞將有兩個版本同步上市｜隨著2024年逐步接近，關於任天堂下一代主機「Switch 2」的爆料亦越來越多，今次外國最新爆料就一口氣連發售日期、定價都爆出，而更重要的是今次爆料更指出Switch 2將會有兩個型號同步上市。



Switch 2最新爆料 發售日、售價爆料 傳雙版本同步推出

Discord用戶「SoldierDelta」稍早時份爆出Switch 2相關情報；不過就僅得文字描述而沒有圖片或照片。爆料指Switch 2將會在2024年9月24日正式發表，不過也有可能部份地區會在11月才能購買到，因為爆料亦提到任天堂會在11月早期提供「預購」（placeholder）的供給額。爆料指Switch 2在任天堂內部的代號為「NG」，但正式名稱目前仍然未知。

最後爆料也提到最重要的一點，就是Switch 2將會有兩個型號，一個是標準版本售449美元（約3520港元），另一個則是數位（digital）版本，售400美元（約3130港元）。

https://wccftech.com/nintendo-switch-2-september-release-two-models/

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爆料內容相當合理 但一切仍待官方公布

今次的爆料人SoldierDelta曾經在外國爆料集中Discord server「The Snitcher」中爆出PS5遊戲《浪人堀起》Rise of the Ronin的畫面，並非毫無實跡的暱名帳號。

再者客觀分析今次爆料內容相當符合邏輯，9月24日和坊間其他爆料/預測一致，尤其是稍早時份美國任天堂的招聘廣告中可知明年6-8月任天堂將有很高機會舉行大型宣傳活動，一般都認為是對應Switch 2的正式發布。

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網路概念圖片，非官方

而推出數位版本的Switch 2亦相當符合市場走向；畢竟過去數年的各個統計均表示使用數位版遊戲的玩家數量以及數位版遊戲的銷售量都越來越高，因此推出售價較低的數位版本主機，對不熱衷於參與二手遊戲交易或收藏實體遊戲的玩家來說也會有相當吸引力。

不過唯一一點是爆料提供的Switch 2定價似乎有些偏高，已經是接近PS5的水平（PS5當年剛推出未加價之前，光碟版售價為499美元 / 3980港元，數位版售價399美元 / 3180港元），和任天堂一貫以低主機售價搶佔有率的方向有所不同。當然爆料始終只是爆料，即使看起來再合理，最終仍是有待任天堂官方發布。

日本網民以現時美元／日圓兌換率去計算，如果照美版定價，Switch 2 將索價高達74465Yen！

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