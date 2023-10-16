PS5《Marvel's Spider-Man 2》爆機完全評測：一場完美蜘蛛俠體驗｜全球機迷引頸以待、Sony旗下「失眠組」Insomniac Games的超大作遊戲《Marvel's Spider-Man 2》漫威蜘蛛俠2將於10月20日正式推出，《香港01》科技玩物頻道獲PlayStation邀請參加優先試玩，以下為遊戲爆機完全評測。



＊＊＊以下評測可能含有劇透；評測內容將會盡量避免直接提及重點劇情，但始終無法完全不提及遊戲情節和內容。

畫質超絕靚 建議可先用保真模式玩

提到《Marvel's Spiderman》除了「蜘蛛俠遊戲」之外，整個系列由一開始就以優秀的畫面質素受到好評；而今集的畫面質素亦一樣出色。

《Marvel's Spider-Man 2》提供兩個顯示模式，分別是重視畫質的「保真模式」，以及重視幀率的「性能模式」（可在遊戲中隨時切換）。前者雖然只能以30FPS運行，但是畫面質素更高，將會啟用反射、水面、室內窗戶等所有光線追蹤效果，其他部份如行人、交通及角色的頭髮等細節亦會以最高規格顯示。至於性能模式則可以提供全程穩定60FPS輸出，但當然畫質上就會有所妥協。

連不同蜘蛛戰甲的材質都忠實呈現。

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值得一提是今集的「保真模式」雖然只得30FPS，但是玩起來手感相當好，不會有遲鈍或緩慢的感覺，甚至反而更為有電影感；有少許像是在PS4玩《血源詛咒》，雖然幀率低但是依然能讓人玩得十分舒適。

保真模式之下遊戲有強大的光追表影，光影效果極為出色。

而保真模式和效能模式的畫質是有肉眼可見的差距，以至連一向奉行「幀率至上」主義、沒有60FPS就不玩的記者，也都對本作的30FPS保真模式相當滿意；尤其如果你會用電視機或較大的屏幕來玩本作，建議可以先試試「保真模式」，覺得不夠爽才改做效能模式。

紐約街頭擺蕩好好feel

這個對於系列玩家來說大概並不新鮮；但如果是第一次接觸本作的話，一定會被本作的「蜘蛛俠擺蕩」深深感動：只需要簡單的按鍵操作，玩家便可以像是電影中的蜘蛛俠一樣，藉著蜘蛛絲來在高樓大廈之間快速擺蕩跳躍。

《Marvel's Spider-Man 2》

本作的紐約市並不單純是一張地圖，它在很大程度表現了一座城市的活力：交通、行人都會對主角的行為有所反應，例如當玩家站在馬路正中間時交通會先暫時停下，稍等一會之後便會響安催促玩家不要再阻街。城市的各處都有人（NPC）在進行各種日常活動，例如打波、跳舞、開Party等等；在街上散步時也會聽到路人的閒談，讓人有真正身處紐約的感覺。

《Marvel's Spider-Man 2》

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雖然相信到遊戲實際推出之後，應該不少玩家都會忙著衝主線或是解支線，急著在紐約各處穿梭而不會顧及到這些細節；但對玩家來說即使只是幾個擺蕩的事，若沒有如此用心做好細節和環境表現，玩家的代入感會有非常大的差距。

不過一個少許遺憾的地方是玩家能在地圖中做的互動並不多，基本上除了敵人的據點、任務和收集物品之外，玩家和紐約的互動相當有限，不能進入店鋪shopping或四處破壞物件（你是英雄嘛，怎可以這樣做呢）等等。但作為一個開放世界地圖已然相當出色；在遊戲靚畫面加持之下就算不考慮遊戲「蜘蛛俠」的部份、單純當是紐約街頭模擬器都已經很值得一玩：尋訪各處紐約名勝，爬上大橋、摩天大廈的頂端俯瞰城市全景再用「攝影模式」打卡，就算不是動作遊戲愛好者都可找到樂趣。

淨係睇風景已好唔錯（性能模式截圖）

超強電影感 演出超一流

遊戲的另一大賣點就是超強電影感，主線和支線劇情都有完整的流程和演出，尤其是在主線劇情中有大量的過場CG以及需要玩家自己操作的劇情動作結合的部份；玩完整個遊戲之後就像是看了兩季劇集一樣。

（性能模式截圖）

例如在之前已經公布過的一段在河上追逐戰鬥的gameplay影片，玩家在河上一邊追趕獵人的飛機和快艇、一邊救出陷入危險的平台，而到完成這個段落後便進入劇情CG；可以告訴大家的是整個遊戲流程中還有會有很多類似的電影式體驗，若果你喜歡這種玩法和表現手法《Marvel's Spider-Man 2》你會玩得十分高興。

（性能模式截圖）

遊戲也很聰明地在遊戲中運用了蜘蛛俠的特徵，例如一些部份會以蜘蛛爬牆般的方式通過，一些緊急的場景就需要用蜘蛛絲快速移動等等。同時必須要讚一讚本作的配音（記者是聽英文）極之出色，每一個角色的演繹都那麼活形活現，以至於你單聽聲音就已能大致想像到每一個角色的性格。

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遊戲性略嫌不足 動作遊戲迷未必夠過癮

前面讚了一大輪，但《Marvel's Spider-Man 2》亦並非完全沒有短板；而本作比較明顯的不足之處就是動作方面。若單論遊戲性和動作玩法，本作和類型接近的頂尖遊戲相比是有少許距離。

遊戲中玩家可用的攻擊和招式相對單純，普攻就是一套打到尾，雖然有空中攻擊，但變化亦不算多。而本作一大特色「可以隨時在Peter Parker和Miles Morales兩位蜘蛛俠之間隨時切換」，但可惜的是兩位蜘蛛俠的操作基本沒有分別，只是可用的主動技能有所不同。

兩位蜘蛛俠的操作基本沒分別有些可惜；但是和蜘蛛網相關的玩法就發揮到淋漓盡致，例如這個邊閃避邊放蜘蛛網封住敵的動作超級舒爽（性能模式截圖）

同時敵人的種類也略嫌不足，雖說遊戲中有著多個不同造型和武器的敵人，但基本上可以分成近戰雜兵、遠攻雜兵、暴徒和機械四大種類，而除了暴徒比較需要特別處理之外其他敵人打起來都沒太大分別。Boss戰的數量也不多，明明蜘蛛俠有那麼多經典的反派角色，但是大部份時間玩家對付的不是強盜就是克雷文的獵人手下，稍欠激情；都這些都是遊戲美中不足的地方。

《Marvel's Spider-Man 2》

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不過，雖然以「動作遊戲」計本作的表現未達最頂尖級數；但若以「蜘蛛俠的再現度」而言，本作絕對是超一流水準。基本上玩家可以想像到的「蜘蛛俠操作」，都可以在本作中體驗得到：玩家可以用蜘蛛絲將敵人黏在牆上、可以用蜘蛛絲將綁住敵人再作為投擲物丟出去攻擊敵人、可以用蜘蛛絲黏走敵人的武器或盾牌令其失去抵抗能力、也可以在蜘蛛絲在空中製造出立足點，然後再用蜘蛛絲將敵人綁住、靜悄悄地逐個收伏敵人。再加上手感極佳的擺蕩玩法，若以「蜘蛛俠」體驗而言本作是滿分。

「嚏嚏嚏」地射蜘蛛網綁住敵人好過癮（性能模式截圖）

另外雖然前面提到本作開放世界互動要素不多，但相對地能夠互動的部份就較有誠意，以據點戰和小遊戲為主，較少「撿羽毛」式的收集；而即使是單純撿拾的收集要素（蜘蛛機械人），每一款也都有獨特的設計，收集起來也更有趣。還有一點就是遊戲中有一些部份玩家將會操作蜘蛛俠以外的角色來進行遊戲，這些部份都很有心思是加分位。

但說到底，如果你追求純粹的動作遊戲體驗，那麼很坦白地說《Marvel's Spider-Man 2》固然不差，但未必會是你的最佳選擇。

始終是蜘蛛俠而不是DMC或尼爾:自動人形，動作玩法上還是稍遜一籌

劇情相關

為防劇透，這裡就不詳細描述遊戲劇情，留給玩家自行體驗，只簡單分享感想。記者個人感覺今集劇情沒有太大驚喜；其實當官方公布「猛毒」Venom參戰之後，相信比較熟悉蜘蛛俠的人都已大致猜想到劇情走向了。比較有感的地方是今集Morales的表現十分亮眼，以至於不少時候都是Parker出事要Morales來救場（不過還是那句，Venom出場之後相信大家多少都心中有數了）。

《Marvel's Spider-Man 2》

另外整個遊戲流程中也有些可圈可點的地方，首先獵人克雷文（Kraven，港譯「格力文」）來到紐約大鬧一場的理由有些弱；還有就是受到歐美的左翼風潮影響，遊戲中亦免不了一些政治正確的地方，像是有幫助男同性戀者的支線任務、Morales的青梅竹馬兼心上人海莉（雖然她不是今集才出場）是聽障人士等等。不過也不算大問題，就是讓人出一出戲的程度。

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《Marvel's Spider-Man 2》

整體而言劇情表現穩打穩紮，沒有雷死人的大爆炸亦不算很有驚喜，但在強大的演出和特效及優秀的配音加持之下，仍是一場令人享受、很有Ｍarvel味的體驗。如果你是蜘蛛俠fans，應該會對將在遊戲中登場的多位系列經典反派感到興奮。另外預告一下今集一樣留了伏筆和彩蛋，大家準備DLC / 第3集再見。

總結：完美蜘蛛俠體驗



若不考慮蜘蛛俠的部份、只看遊戲性和製作，《Marvel's Spider-Man 2》無疑也屬於;非常優秀的作品；加上無懈可擊的蜘蛛俠的再現度就為傑出了。但如果你是像記者般的重度動作遊戲迷，那麼《Marvel's Spider-Man 2》你可能不會玩得特別過癮；也因此如果《Marvel's Spider-Man 2》要選年度遊戲，記者覺得還是差了那麼一點點。

