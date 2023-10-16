無雙類遊戲已過氣？｜相信不少人小時候都有玩過《真三國無雙》、《戰國無雙》或《戰國BASARA》等「無雙」類割草遊戲；但自從《黑暗靈魂》、《血源詛咒》、《艾爾登法環》的大成功之後，近年市面上越來越多「類魂」、「魂系」戲，而「無雙」類遊戲就買少見少，以至於最近網上有人討論無雙是否已經過氣成為時代的眼淚。



網民討論「無雙」類遊戲是否已過氣

最近在台灣知名留言版「PTT」批踢踢實業坊上，網民「hbk3308」在PlayStation看板上發表討論帖「2023年都沒有無雙新作了?」，並在內文提到自己知道近來遊戲比較傾向硬核玩法，但是自己也不再年輕反應也變慢，認為可以無腦玩的無雙類遊戲比較適合自己；結果一查之下發現原來整個2023年都沒有一款無雙遊戲推出，慨嘆無雙類遊戲是否已成為「時代的眼淚」。

https://www.ptt.cc/bbs/PlayStation/M.1697175094.A.EDD.html

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無獨有偶，在香港的連登討論區lihkg上也有人發表主題相近的帖文；連登用戶「河北彩花」早前發表帖文「光榮係咪已經放棄咗真三國無雙系列?」，表示以前無雙系列每一兩年就會有新作，但是現在距離上一集三國無雙8已經有5年之久，卻仍然未見有新的無雙遊戲，感嘆這個系列是否已經被光榮「放生」。

https://lihkg.com/thread/3526129

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帖文引起網民熱烈討論，在撰文之時已有12頁回覆；不少人都指出三國無雙系列的缺點，並提出一些改善的方法。

按圖放大連登熱議無雙類遊戲已過氣、魂系是主流：



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雖然無出三國無雙但其實都有keep住出無雙遊戲

以開發《三國無雙》系列聞名的「Omega Force」工作室，雖然已經有數年沒推出三國無雙系列的新作，但其實直到最新都有和其他IP合作推出無雙遊戲，如2020年的《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》、去年的《刀劍亂舞無雙》和今年的《Fate/Samurai Remnant》等等。

Fate/Samurai Remnant

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也有網民提出無雙割草類遊戲現時在歐美並不算受歡迎，所以才要靠連動IP靠原作的人氣來帶動銷量。雖然這些IP合作無雙評價都較為正面，但要和《艾爾登法環》Elden Ring這破千萬銷量、全球公認的神作相比就真有距離了。

真三國無雙系列是許多人的童年回憶

不過潮流往往是個循環、周而復始，或者現時來看的確類魂遊戲比無雙類更受歡迎；但也可能再過幾年類魂遊戲的數量飽和、玩家們也玩得差不多夠了的時候，到時人們又會回頭去玩爽快割草的無雙類遊戲了。

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