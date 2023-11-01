手遊《重返未來：1999》首抽攻略｜快刷首抽方法開局最強角色推薦｜以超靚人設、美術、音樂及製作為賣點的手機遊戲新作《重返未來：1999》已經雙平台正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括遊戲快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



毋須認證即可開新帳號無限刷首抽 但刷一次相當花時間

《重返未來：1999》並沒有快速清除帳號/進度的方法（申請後需要等待15天才能刪除帳號）；但是注冊遊戲使用的「mover」帳號並不需要電郵或手機認証、只需要填寫帳號及密碼即可開新帳號重刷首抽，刷首抽並不困難。只是《重返未來：1999》刷一次首抽需要頗長的時間，如果只刷信箱派的10抽大概需要10~15分鐘，另外也可以選擇推進度到帳號等級達到3級，可以再有20抽；但整個過程就需要差不多45分鐘。看你是想不停刷一開始就能拿到的10抽，還是推一些進度多抽幾下再重新開刷。

遊戲的美術、live 2D製作和配音都非常優秀，特別是英配也做得很好

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按圖放大《重返未來1999》快刷首抽方法：



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《重返未來：1999》開局最強角色推薦：

雖然可以刷首抽，但是一般會建議本作的首抽並不用刷得非常完美，一來遊戲早中期開荒壓力並不高，用5星甚至4星角色都足以應付；加上現時仍是遊戲早期，開服的角色都未必是最強的。較好的做法大概是是盡快開局累積資源，然後待之後推出的強力限定角色再「all-in」。不過如果很想要完美開局，以下是幾個遊戲開局最強角色推薦：

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紅弩箭：最強單體輸出，對boss神器



溫妮弗雷德：超強輸出角色，火力比紅弩箭稍低，但是有重傷（降敵方治療量）和吸血，功能上較全面



槲寄生：強大的範圍攻擊手，清關方便



柏林以東：雖然是5星但是有著不輸6星的超強性能，能對敵人施加減防和受到傷害增加，大技還有有條件的封印效果，抽到必練

