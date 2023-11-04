魔獸兵團、Diablo 4資料片、WoW新故事｜BlizzCon 2023發布懶人包｜相隔三年，動視暴雪的年度發布會兼大型現場活動「BlizzCon」終於再次舉辦；《香港01》科技玩物記者為大家現場第一手報導，整理BlizzCon 2023開幕發布會的重點資訊。



Overwatch 2 鬥陣特攻2 新英雄、新PVP模式

公布了新英雄「莫加」MAUGA，將在12月6日正式推出公；玩家可於11月4日至11月6日期間搶先試玩此英雄；同時也預告了遊戲在2024年將會再有三位新英雄推出。會上也公布了新的PVP模式「Clash」，預定2024年初推出。

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會上也公布了更多Overwatch 2和人氣韓國女團「LE SSERAFIM」合作活動的詳情，今次為遊戲首次音樂主題合作活動，D.Va、閃光、霧子、駭影和碧姬五位女角色將化身為對應女團角色的造型，並將會有全新的獨特3v3團隊死鬥模式作為合作內容。LE SSERAFIM亦會在明天舉行的閉幕演出中亮相。

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Diablo 4首個資料片公開 預告有全新職業

Diablo 4雖然在第一賽季飽受評擊，不過第二賽季的一系列改動和新內容都獲正面評價挽回不少信心；而在BlizzCon 2023 Diablo 4也有重點發布，首先是第二賽季後半將實裝新內容「齊爾的屠宰場」，為需要100LV角色才能參加的高難度內容，對應不少玩家指出遊戲缺乏endgame內容的問題。另外也會繼續有一系列的人性化改動及新內容，包括：五個全新獨特的職業專屬惡疫戒指，玄術師將提供附魔預覽讓玩家查看可能出現的屬性等。

Diablo 4

也預告了將在12月舉行聖誕期間限定活動「深冬晦暗」，玩家們敲碗很久的天梯系統亦將於第三賽季中實裝。

同場更公布了遊戲的第一個資料片（expansion）「憎恨之軀」（Vessel of Hatred），預定在2024年底推出。玩家將會再次面對「墨菲斯托」，會上更預告隨著資料片將會推出一個新職業，而且會是Diablo系列史上從未有過的全新職業。

Diablo 4

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Hearthstone爐石戰記

Hearthstone爐石戰記最新資料片「Showdown in the Badlands」 《決戰荒蕪之地》將在11月14日推出，爐石的原創角色「Reno Jackson」和「Elise Starseeker」將回歸成為今次的主角。另外也將推出新模式Battleground Duo，採用2v2v2v2的組隊形式，玩家可和朋友一起協力爭取最高順位。

另外是隨著新資料片將推出全新卡包追趕進度包Catch up Pack，可一口氣開出多達50張標準模式下的卡牌，讓新入坑/回鍋玩家快速追上進度。

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魔獸爭霸Warcraft系列相關

首先有手機遊戲《Warcraft Rumble》魔獸兵團已在今日iOS、Android雙平台正式推出；記者之前也有玩過beta，玩法類似Clash Royale，不過就是以WarCraft宇宙中的經典角色及單位來進行。遊戲採用免費遊玩制，有豐富的PVE內容和PVP系統，如果只玩PVE的話應該是沒什麼課金壓力，但如果想認真打PVP可能就要投資一下了。

魔獸兵團

魔獸世界《World of Warcraft》公布了魔獸世界經典版WoW Classic的下個版本為「浩劫與重生」Cataclysm；也公布了新的經典版內容「Season of Discovery」，可以體驗各職業的全新玩法，會上舉例有「坦克術士」和「補師法師」等。

重磅發布是公開了魔獸世界接下來的故事系列「WORLDSOUL」，將是橫跨數個資料片的超宏大史詩故事；亦同時公布了魔獸世界接下來的三個資料片為《The War Within》、《Midnight》及《The Last Titan》。

壓軸公布了The War Within的電影Trailer，內容是索爾及其他擁有先知能力的人都聽到來自世界之心的呼喚，於是索爾找來隱居避世的安杜恩，一同前往薩格拉斯插在希利蘇斯的大劍開始尋找真相。