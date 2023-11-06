《進擊的巨人》最終季完結篇後篇終於在上星期六晚（11月4日）播出，這部大作當中討論的人性、自由問題深深影響很多讀者，在漫畫版完結時引發網上激烈討論，甚麼帶有攻擊作者諫山創的成份，在沉澱兩年多後，他決定為動畫版完結篇作出少少整理，現在來整理當中的小改動。



1｜艾連地嗚滅世因由：我是「自由的奴隸」有滅世傾向

艾連因為擁有了進擊、始祖兩大巨人之力，可以經由「路」穿越時空跟擁有巨人血族進行內心對話。在動畫版中他向阿爾敏直認自己真的是「自由的奴隸」，不過是擁有神的力量的笨蛋，做所有事都以自由為名，但其實一點也不自由。

相反在漫畫版他只是呆了一下，就沒有其他回應，當時網民認為這不合阿爾敏人設

他發動地嗚沒錯是為了救同伴，但真正原因是嘗試改變地鳴死掉8成人類的慘劇不果，已對種種事物感到煩厭、對牆外世界一點也不自由感到失望。「反正最終都……」這想法令他有滅世自毀的傾向，也解釋到當初艾連為何不用巨人之力阻止巨人吞食生母，因為都沒所謂了），有破壞一切的衝動，想看看那個光景。

2｜補完阿爾敏內心：一起落地獄共承罪孽

原作中阿爾敏似乎很簡單就接受了艾連負上殺滅8成人類的污名，自己去做救世英雄領功的做法。動畫版加重兩人對話中阿爾敏的罪惡感，他直言當初給艾連對牆外世界擁有期待，所以他對滅世也有責任。他拿起貝殼，回想當初與兩位老友一起看海，那時的快樂、那份「海的對岸就是自由」的希望，是很重要的回憶，一切一切都無悔，阿爾敏仍想相信，人類終有一天終能互相理解。諫山創在動畫版為他追加的一句重要新對白是：「由我們兩個一起承擔殺死8成人類的罪孽」二人約定地獄中再見，相擁而泣的場面比漫畫原版更令人感慨。

3｜米卡莎對始祖尤彌爾的影響｜放下愛的束縛

在原作中艾連要米卡莎脫掉他送的頸巾，米卡莎去到最後也做不到，但她已放下執著不再是「愛的奴隸」。之後她負責親手斬首艾倫阻止地嗚，一個人抱著愛人首級消失去霧中。動畫版加插她跟始祖尤彌爾（所有巨人的起源）的對話，米卡莎叫始祖尤彌爾放下已死的弗裏茨王，別被愛所束縛：「你誕下的兒女也是愛的化身，沒有他們就沒有我，很感謝你。」之後始祖尤彌爾茅塞頓開，一個畫面顥示她擁抱自己的孩子，沒有為弗裏茨王擋槍，看來她已想通，後人也不必再承繼巨人血統和咀咒。

始祖尤彌爾擁抱自己的孩子，沒有為弗裏茨王擋槍。

米卡莎叫始祖尤彌爾放下已死的弗裏茨王，別被稱為「愛」的千年惡夢束縛

4｜是大家的選擇導向這個結果

一眾配角與女王準確登船，與海另一邊的勢力對話止戰，這一幕波有改動，但女王加插了一句新對白：「是大家的選擇導向這個結果」地鳴非艾連一人責任，是世人種種的選擇導向悲劇，事已至此他們只能盡力止戰，比原作漫畫版更有深度。

動畫版加插新對白

漫畫原版

5｜完全字幕藏彩蛋、有人就有戰爭

在漫畫發行最終單行本時，諫山創追加了8頁故事，全部都有安排加進動畫最終回，而原追加8頁紙中出場過的未來少年與狗狗，更在動畫版播出工作人員字幕時，追加了更詳細的「巨人世界後日談」：埋葬著艾連首級的千年古樹，再度見證人類文明興衰：建築高樓大廈、發明兵器，最終在核彈爆炸的光芒散卻後，人類又再出現，少年與狗仔一同發現了古樹中的樹洞……

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原作者諫山創感言

《進擊的巨人》諫山創特別發表感想，感謝動畫版10年來多間片廠的工作人員。表示高潮戲的場面自己畫得太複雜，加重了MAPPA工作員畫師們的負擔，也同時致歉。同時他說出了最終回的分鏡跟原作有些更動，請觀眾看到最後。網民欣賞作者有細心咀嚼過讀者意見，新版完結篇沒有更動主要劇情走向，但在交代三大主角艾連、阿爾敏、米卡莎，還有巨人始祖尤彌爾內心世界方面就更成熟。

以下是根據漫畫版結局所寫的9點劇情整理，或與動畫版有些出入，希望能幫助各位了解結局故事。

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諫山創《巨人》的10個構成元素👇👇👇

《進擊的巨人》原作諫山創，分享過《進巨》不少元素都來自自己童年時喜歡的事物，一起來看看影響他創作路10個重要元素。

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「九大巨人」能力設定有趣👇👇👇

《進擊的巨人》畫功由始至終都被指肉酸，但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：