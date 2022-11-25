《進擊的巨人》作者於紐約動漫展談及結局爭議 觀眾反應隨即惹哭
撰文：COOL潮流生活網
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由 諫山創 所著的熱血奇幻動漫《進擊的巨人》，漫畫故事情節於去年 4 月畫下了句點，由 MAPPA 製作的改編動畫《進擊的巨人》「最終季完結篇」也即將在明年初播放，不過關於《進擊的巨人》的漫畫結局，可說是引起了不少批評，許多人對於劇情的落差感到非常失望，作者 諫山創 也對此沮喪不已，不只一次在媒體訪談中表示對讀者的歉意，而在近日舉行的紐約動漫展（Anime NYC）上，諫山創 再一次提起了關於結局的爭議，沒想到的是，觀眾的反應竟讓他差點控制不住情緒大哭。
諫山創表示自己一直為《進擊的巨人》結局爭議感到掙扎不已
透過紐約動漫展現場觀眾的敘述，以及所錄製下來的影片中得知，諫山創 在現場再次為《進擊的巨人》漫畫結局所引起的爭議向讀者們道歉，他語帶啜泣的表示：「至今他仍在懷疑他自己，是否真的把《進擊的巨人》搞砸了，對此他一直都在掙扎與痛苦之中，他對讀者們感到非常抱歉，直到昨天在展場遇到一名粉絲，他告訴我他很喜歡結局，這讓我很開心，我也想對所有的粉絲們說聲謝謝。」
▼▼▼諫山創談及《進擊的巨人》結局爭議險爆哭▼▼▼
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諫山創被觀眾的鼓勵感動，差點就要爆哭
現場觀眾們對於 諫山創 的自白感到非常心疼與惋惜，為了鼓勵他，獻上了大量的掌聲與尖叫，場面可說是相當溫馨感人，諫山創 似乎也被現場的氛圍感動，默默地拭去了眼角的淚水，感覺下一秒就要爆哭了。可以看的出來 諫山創 對於《進擊的巨人》的喜愛與重視，也期待老師未來還會繼續帶來什麼樣的精彩作品！
Hajime Isayama on ending of Attack on Titan pic.twitter.com/6FbXCucIKD— Big Action Bill (@BigActionBill) November 19, 2022
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