《GTA VI》12月播放首支預告片！你也在等、我也在等，好消息來了！今日Rockstar Twitter公布，為紀念Rockstar成立 25 週年，將於12月播出全球苦等10年的大作《Grand Theft Auto VI》（俠盜獵車手6 / GTA 6）的首支Trailer Video，一起來整合現時市面所有《GTA 6》相關消息！



今日記者email亦收到「來自Rockstar Games 創辦人 Sam Houser 的訊息」

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GTA 6 主角是雌雄大盜

根據2022年9月一次開發影片重大流出（後來由澎博社證實是真實堅料），新作將為一男一女雙主角制（有傳是一對兄妹），故事發生在基於邁阿密虛構出來而成的「Vice City Metro」，有關報導可到以下連結觀看：

👉GTA 6情報｜外國遊戲媒體爆料發售日及劇情設定 新主角為兩兄妹

👉 《GTA6》90段開發影片黑客流出｜彭博證實為真 5個重點整理

網址二創、非《GTA 6》官方圖片

除了去年9月的大型流出事件之外，幾乎沒有關於GTA 6的畫面或遊戲內容情報。（網路圖片）

《GTA 6》地圖曝光 比前作大一倍

《GTA 6》地圖的概念是基於「Vice City 罪惡城市」，因此「 Vice Point」、「Ocean Beach」、「Washington Beach」等舊玩家非常熟悉的場景將會回歸，在充滿邁阿密風情的龐大島嶼中展開無法無天的故事。另一張圖片，更顯示對比《GTA 5》地圖，差不多大了一倍。

👉《GTA 6》地圖曝光 比前作大一倍｜Rockstar暗示今年發作新作

可進入建築物內部 主角有新用具

據外國遊戲媒體Dexerto報導：去年GTA 6曾經遭到大規模流出，多達90條開發中的遊戲片段被放到網上，他們整合了所有影片中的有實資訊，整理出《GTA 6》一些新元素：

建築物｜玩家操作的角色將可進入各式建議物內犯案，更可在室內與警察駁火，除了酒吧、夜總會、餐廳和脫衣舞俱樂部之外，更新增超級市場、公寓、洗衣店等。

當鋪｜當鋪將起重要作用，GTA 6玩家將會有一個「戰利品袋」收納搶劫得來的現金、黃金及其他道具，並可搜刮其他人車輛上的財物，最後拿起當鋪換錢。

👉GTA 6爆料｜外媒爆GTA 6遊戲機制 可進入建築物內部 主角有新用具

網址二創、非《GTA 6》官方圖片

遊戲售價可能過千蚊

外國遊戲媒體「NicheGamer」報導指《GTA 6》售價可能高達150美元（約1170港元），報導中提及一段開發團成員的流出對話錄音，提及遊戲由2014年起進行開發，累計成本已超過20億美元，Rockstar計劃將遊戲定價於150美元左右，以回收高昂的開發成本。不過有爆料人指這宗「流出」（leak）並無公開流出檔案/錄音，可能是憑空捏造出來的吹水料。

👉GTA 6最新爆料｜外國遊戲媒體指或大幅提高遊戲售價 隨時賣過千蚊

GTA Online圖片

專門爆料遊戲相關資訊的 Dexerto Gaming，於Twitter上發文表示，《GTA 6》將會是史上開發費用最為昂貴的遊戲，遊戲的開發成本約落在 10 億到 20 億美元之間。

也有情報指2025年先有得玩

在 Take-Two 最新公布的年度財報中，提到了在 2025 年會有一個重大的轉折，這引起了外國媒體以及玩家們紛紛猜測，認為這極有可能是在暗示《GTA6》的發行時間。

Take-Two 執行長表示：「期待在 2025 年開啟新篇章！」