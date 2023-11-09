Marvel隊長2 影評｜5大彩蛋+隱藏角色起底｜《驚奇隊長2 The Marvels》已在星期三（8號）上映，網上觀後感都指比《蟻俠3》、《黑豹2》看得更爽，事前很擔心有很重「女權主義味」，看畢後只覺得是輕鬆小品，沒有歌頌或強調任何主義，以下為三個主角看介紹，以及整理出5大彩蛋，全都附必睇相關作品連結！



🚫🚫簡單介紹3位主角的能力和起源，不含劇透🚫🚫

Marvel隊長｜原名Carol Danvers，本來是美國空軍的戰機機師，在新型戰機試飛實驗中發生事故，意外吸入光速引擎來源「宇宙魔方」的力量，擁有：無重力飛行、太空也能自由活動、無窮力氣、刀槍不入、吸收能量、光子衝擊射線，甚至有一定程度的自癒能力。不過她在撞機時失憶，被詭族利用為戰鬥工具。

如果想知道她更多起源故事，可以在Disney +看上集電影《Marvel隊長》，從而得知其力量來源，理解她為何跟前神盾局長Nick Fury關係友好，至於《復仇者聯盟4／5》，Marvel隊長在當中只需於最後大戰出來清場的力量代表，沒有看都不會有太大影響。（睇片連結：Marvel隊長）

Rambeau隊長（Photon 光子）

Monica Rambeau 是 Danvers 老友、天劍局創辨人 Maria Rambeau 的獨生女，Carol Danvers在她仍是小童時已經因為撞機意外消失。她在無限之戰「彈指間」化灰消失5年，回來後母親已病逝，當時Carol Danvers亦忙於外太空任務，沒回來照顧她，做成二人有心結。現時她是天劍局的研究員，在《注達與幻視》Disney + 劇集中因接觸過紅巫的結界，因而擁有能看透、穿透、轉移光能的力量。在電影中她一直拒絕使用英雄代號，在漫畫中她其實名叫Photon／光子，也曾以2代Marvel隊長身份戰鬥。（睇片連結：汪達與幻視）

Ms. Marvel 驚奇少女

Kamala Khan 真人版最早出現在Disney Plus 劇集《Ms. Marvel》，她是復仇者fans，超迷戀「Marvel隊長」，意外戴上祖母遺下的手鈪後（《尚氣》中的十環亦屬同一系列道具），激發了隔代遺傳的超能力基因，擁有將光能硬質化的力量，而這支手鈪的另一半亦在《Marvel隊長2》中出現了！（順帶一提，MCU中Ms. Marvel 已被設定為變種人，而非inhuman）她為人樂天善良，她的敢作敢為行動派性格，在電影中推動了其他兩個女主角破冰和解。（睇片連結：Ms.Marvel）

🚫以下為電影主線及彩蛋劇透分析、不喜勿看🚫

彩蛋1：女武神Valkyrie在《復仇者聯盟：終局之戰》結尾接下阿斯嘉的王位，看守位於地球的「新阿斯嘉」，在《Marvel隊長2》中她協助Carol Danvers收容克魯爾人難民，她更抱抱隊長為她打氣。（睇片連結：雷神索爾3：諸神黃昏）

女武神Valkyrie出場抱抱隊長打氣

彩蛋2：Kamala 在今次大戰中清楚team up 英雄力量的重要性，拿了Monica Rambeau那部紀錄了全球超能力者、英雄情報的tablet，四出尋找同伴，打算組織女性復仇者聯盟。而她第一個目標就是二代女版Hawkeye（Kate Bishop），她在《Hawkeye》D+劇集中獲鷹眼收入門下為徒。（睇片連結：Hawkeye 劇集）

彩蛋3：大家都應該留意到Marvel利用貓貓宣傳《Marvel隊長2》，而在新海報中明明有十幾廿隻貓，為何電影中仍然只看到橘貓呆頭鵝「Goose」呢？放心其他貓貓將在尾聲驚喜現身。

放心其他貓貓將在《Marvel隊長2》尾聲驚喜現身。

彩蛋4：打通X-Men宇宙、野獸現身！Monica Rambeau在電影尾聲被迫飛到多元宇宙轉送閘的另一邊閂閘救人，最後被另一宇宙中（疑為838號宇宙）被知名的《X-Men》始創成員、藍毛毛科學家：野獸 Beast 拯救，在對白中還聽到X教授的名字。（睇片連結：變種特攻3）

野獸《X-Men》電影劇照／非Marvel隊長2版本

彩蛋5：Monica 更遇上另一宇宙中的Maria Rambeau，但她並不認識Monica，卻穿著一身戰鬥服（設計非常樣衰），留下很多伏線。你或者不知道，Maria Rambeau在漫畫世界其實是Carol Danvers的後任Marvel隊長，她更曾在電影《奇異博士2》內客串，扮演另一宇宙中的Marvel隊長。而Monica很可能就用Photon／光子的身份在這個宇宙中成為X-Men成員。（睇片連結：奇異博士2）

Maria Rambeau曾在電影《奇異博士2》內客串，扮演另一宇宙中的Marvel隊長。

《Marvel隊長2》唔難睇！

《Marvel隊長2》唔難睇，作為一個都幾怕「女權至上主義」而對Marvel隊長演員Brie Larson不太有好感的人，最少劇內的Marvel隊長一點也不討厭還幾可愛，反而Monica Rambeau 太夾硬地對Carol Danvers存有心結、不和搵戲來做；驚奇少女 Kamala Khan 是一個小粉絲遇上世一偶像，行為天真率直幾討好（但佢家人好嘈），但整套片沒有刻意去矮化男性、強調女性最強，不加插過多需要前做功課的燒腦MCU串連，輕鬆打機feel看得適服。

唯一不滿處是，MCU現在的作品各有各做，世界觀前後犯駁。比如Nick Fury在《Marvel隊長2》「董驃化」，變成成龍電影中那些沒用的警務處長，搞下笑玩下貓，串連電影的工具人，如果你有看過D+史上評價最差的《秘密戰爭》，你會很懷疑是否同一人物。另外，為何：女武神「新阿斯嘉」一族可在地球定居開全題公園，而克魯爾人卻被當狗一樣看待？這類矛盾位不清除，很影響MCU的完整性。