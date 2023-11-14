人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全50個置物櫃鎖匙入手方法（城堡）｜《人中之龍7外傳 英雄無名》已正式推出；本作有不少收集元素，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲全50個置物櫃鎖匙入手方法一覽。



人中之龍7外傳英雄無名 全50個置物櫃鎖匙入手方法

遊戲中招福町西側、餐廳「狂野傑克森 蒼天堀店」旁邊設有一個置物櫃，一共有50個格子，分別放有各種道具。而想打開置櫃物取得裡面的道具就需要在地圖中拾得對應的鎖匙，50條鎖匙分別收藏在蒼天堀和城堡各處，以下就整理全50條置物櫃鎖匙的位置和取得方法。

此文章收錄可在「城堡」在取得的鎖匙，位於城堡的置物櫃鎖匙請見另文攻略。＊請善用Ctrl+F（手機則用「從頁面尋找」）來快速查閱自己未齊的鎖匙。

蒼天堀中可取得的鎖匙有：A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B4、C1、D1、D2、D3、E1、E2、E3、F1、F2、F4、G1、G2、H1、H2、H3、H5、I1、I2、I3、I4、J1、J2

👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全50個置物櫃鎖匙入手方法(蒼天堀)

城堡中可取得的鎖匙有：A4、B5、C2、C3、C4、C5、D4、D5、E4、E5、F3、F5、G3、G4、G5、H4、I5、J3、J4、J5

A4：城堡直升機停機坪向南望



B5：城堡中央大街南邊的欄杆上



C2：穿過雙鬼門後北面走廊望向鬥技場方向，兔女郎手上的托盤



C3：城堡的夜總會「Cabaret Club Castle」內



C4：博奕區（北邊那個）的白金級會場內，需要在鬥技場達到白金級才能進入

C5：靠近直升機停機坪的馬車後面



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D4：鬥士休息區盡頭的巨型屏幕頂端



D5：城堡的精品店「Boutique Castle」外面的貨櫃上



E4：由直升機停機坪進入城堡中央大街後向北（左手面）望



E5：賭場（南邊那個）內西南邊屏風後面



F3：賭場（南邊那個）內東北面牆上掛畫



F5：賭場（南邊那個）的白金級會場內，需要在鬥技場達到白金級才能進入

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G3：VIP休息區水池東北面水底，需要鬥技場達到黃金級才能進入



G4：城堡的精品店「Boutique Castle」外面的花槽內



G5：城堡的精品店「Boutique Castle」內後方，需要主線第3章/鬥技場達到黃金級才能進入



H4：博奕區外的巨大小丑的鼻子上



I5：鬥士休息區的垃圾桶上



J3：城堡的精品店「Boutique Castle」內貨架上



J4：VIP休息區巨大顯示屏旁邊的喇叭上，需要鬥技場達到黃金級才能進入



J5：鬥技場大廳的角落

