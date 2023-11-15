人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全Master System遊戲卡帶入手方法｜《人中之龍7外傳 英雄無名》已正式推出，今集同樣有不少收集元素，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲中全Master System遊戲卡取得方法一覽。



全Master System遊戲卡帶入手方法

當玩家到達主線劇情第3章、開放「大道寺的秘密基地之後」，在基地內底層西邊有一個小房間，裡面可以遊玩「Master System」（香港一般俗稱世嘉四代，紅白機時代的SEGA遊戲主機）。不過大部份Master System的卡帶就需要玩家在遊戲中收集，以下提供全Master System卡帶取得方法一覽。遊玩任意5款遊戲即可獲得成就「懷舊遊戲玩家」，但如果想要解完所有赤目情報網的活動紀錄就需要玩過全部12款遊戲。

12款中有4款是一開始就能玩，其他8款就要在遊戲中收集。單純想解成就的話只要進入遊戲後馬上再選擇遊戲或退出即可，不用真的玩到尾。以下是所有Master System遊戲卡帶取得方法：

Alex Kidd Miracle World：在城堡中央大街中間往賭場方向望，在紫色的太陽傘上



Alien Syndrome：在蒼天堀置物櫃的F1格子內，鎖匙取得方法可見另文攻略：



👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全50個置物櫃鎖匙入手方法(蒼天堀)

Enduro Racer：在蒼天堀置物櫃的I4格子內，鎖匙取得方法可見另文攻略：



👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全50個置物櫃鎖匙入手方法(蒼天堀)

Fantasy Zone II The Tears of OPA OPA：在蒼天堀置物櫃的F4格子內，鎖匙取得方法可見另文攻略：



👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全50個置物櫃鎖匙入手方法(蒼天堀)

Flicky：在西蒼天堀步道北岸的一把太陽傘上



Galaxy Force：在惠比壽屋 蒼天堀店以5500日圓購入



👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜5個實用心得/小知識 優先必學技能

Global Defends：在城堡的賭場以2500木牌交換



Quartet：在城堡的博奕場中以2500籌碼交換



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