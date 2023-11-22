《Persona 5 Tactica》女神異聞錄5 戰略版（PS5、Switch、XBOXS/X）已經在上星期發售，SEGA更特別為本地市場推出香港限定版，除了精美禮盒包裝，附送的P5T精品仲非常之靚！同文會簡單介紹這款「戰棋版」Persona 5究竟點玩。



香港獨有精美限定box set

PS5、Switch、Xbox S/X《Persona 5 Tactica》限定版均另外附送角色圖案大毛巾，禮盒內則有不鏽鋼隨行杯、布製手提袋，game logo金屬扣針，亦有預留位置給你將遊戲盒放進去。

Persona 5 Tactica 女神異聞錄5戰略版，香港限定版開箱

+ 1

玩法似「火紋」、角色似漆彈

《女神異聞錄》本身衍生自Altus 工作室的《女神傳生》系列，而這款2023年11月發售的《Persona 5 Tactica》（以下簡稱為《P5T》），則改篇自2016年人氣作品《Persona 5》，玩法由回合格RPG改成有點像SE的《Final Fantasy Tactics》和任天堂《火焰之紋章》的戰略SLG。而記者自己就覺得Q版化後的人物，還是SLG地圖上的油漆，似乎是在向《Splatoon》致敬。

Persona 5 Tactica 將P5角色Q版化

記者自己就覺得地上的油漆，似乎是在向《Splatoon》致敬。

戰棋異世界傳生

《P5T》故事承接《P5》結局，主角Joker一行人在突然遇上時空震並進入異世界，並決定與革命少女「艾露」聯手推翻這個世界的暴政，之後再尋找回到原本世界的方法。《P5T》將原版角色重新設計為更可愛的Q版造型，故事方面都比較簡單，也不需要常常與同伴對話互動，也沒有特別因應好感度影響劇情進展的設計。

主角Joker一行人在異世界遇上革命少女「艾露」，決定聯手推翻這個世界的暴政

未來更可另購 DLC Episode 劇情「Repaint Your Heart」，使用明智吾朗丁及芳澤霞兩個追加角色及新劇情。

未來更可另購 DLC Episode 劇情「Repaint Your Heart」，使用明智吾朗丁及芳澤霞兩個追加角色及新劇情。

其實有玩開RPG的人，相信或多或少都有玩過日系回合SLG，角色都化為棋盤上棋子，玩家每場戰鬥可派3個角色出戰，除了選擇戰鬥、回復等，還需要計算步行移動、利用戰場的高低差，尋找屏障物掩護自己等等。

利用戰場的高低差，尋找屏障物掩護自己。

戰鬥方面同時亦保留了系列獨有的「1MORE」系統，在戰鬥時像正傳一樣先把 Down 對手，之後就可以集合3個角色使出「Tribanglb!! 總攻擊」，對3個角色企位中構成的三角型地區使出大範圍絕招。

集合3個角色使出「Tribanglb!! 總攻擊」，對3個角色企位中構成的三角型地區使出大範圍絕招。

集合3個角色使出「Tribanglb!! 總攻擊」，對3個角色企位中構成的三角型地區使出大範圍絕招。

集合3個角色使出「Tribanglb!! 總攻擊」，對3個角色企位中構成的三角型地區使出大範圍絕招。

《Persona 5》無論是人物和故事，推出數年來都仍然深受喜愛，前後開拍了動畫版《女神異聞錄5 the Animation》，以及加強版《Persona 5 Royal》、跳舞音樂game《Persona 5: Dancing in Starlight》，而今次《Persona 5 Tactica》則明顯以可愛畫風，簡單的故事和玩法吸引新玩家、年幼玩家接觸《Persona 5》。而如果你本身就是《Persona 5》粉絲，應該也會很享受這款相對易玩的小品式外傳，不過玩開女神的人或會覺得太易玩，所以最好一開始就算最高難度。

遊戲名稱：Persona 5 Tactica 女神異聞錄5戰略版

類型：SRPG

人數：1人

廠商：SEGA (Altus )

機種：PS4、PS5、Steam、Nintendo Switch，Xbox Series X／S，首日即對應 Xbox Game Pass

遊戲語言：字幕支持日文、英、韓、繁中、簡中／語音日文、英語

發售日期：2023年11月17日

售價：普通版＄448 HKD、限定版＄588 HKD