人中之龍7外傳 英雄無名將於11月8日發售，以下為試玩版體驗分享，今集外傳中，桐生一馬將假扮特務，為《人龍》系列注入新元素；在試玩版中，記者體驗了全新打架系統，玩盡日式歐美式賭場，當然少不了入夜總會追女仔！



桐生一馬扮特務｜上賭船打架追女仔

在《人中之龍7》中，前東城會第四代會長「堂島之龍」桐生一馬為了守護親人的安全而假裝死亡（連SEGA官方設定也列出他死於2016年），化名「淨龍」成為特務，在今次試玩版中，「淨龍」在大阪紅髮女子赤目帶領下來到貨櫃船改裝成的成人遊樂場「城堡」，尤如大坂城一樣裝修豪華，PS5版的場景做得很漂亮，裝修尤如大阪道頓堀那樣誇張搶眼，此處包羅了酒色彩氣，還有地下格鬥場，讓玩家在小小的場地內盡顯「淨龍先生」打架好身手、賭術及溝女絕技！令記者想起十幾年前一部日劇《特令系長只野仁》，又是本身大隻好打特務，扮成傻更更西裝友。

（《人中之龍7外傳 英雄無名》試玩版截圖）

（《人中之龍7外傳 英雄無名》試玩版截圖）

本來桐生化身「淨龍」這身份後，應該隱性埋名，做事低調的，但桐生就是抵不住，撞到黑幫小混混還是會出手開打。《人中之龍8》都已經開始改成半回合制，感覺SEGA也知道系列支持者愈來愈年長，反應慢了、只想輕鬆戰鬥，今次兩個桐生有風格，一個是傳統打法「應龍風格」。而全新「特務風格」則比較多特殊武器支援更易玩、更豐富；「蜘蛛」真的類似Spider-Man，可放出蜘蛛絲將大量敵人拉扯打翻、「蜂」是航拍機可擾亂敵人，皮鞋內甚至有噴射器可以高速殺敵……

（《人中之龍7外傳 英雄無名》試玩版截圖）

當然如果你打《人中》最愛是戰鬥，「城堡」內也有個鬥技場，你可以加入戰鬥，以一條血過打100人，當中有分難度，並可以使用其他角色進行戰鬥。這模式更可以online跟其他玩家合作／對戰，好玩過打電腦。記者就是靠在鬥技場勝出賺了300萬，才可以在夜總會花大錢，成功追到陪酒女郎（笑死）

（《人中之龍7外傳 英雄無名》試玩版截圖）

+ 2

賭場實際上也沒甚麼要解釋，試玩版中有日式及歐陸式贈場，有啤牌、有花札牌，在正式推出時玩家更可以升級進入金會員區、白金區玩更多賭博game，祝大家大殺三方。

陪酒女郎親身上陣｜唔再追CG女

試玩版中最好玩就是夜總會，原來船上也有酒吧，知客PR的女演員都是SEGA之前搞海選時入圍的日本女生，當中包括前Holo紅人「桐生ココ」中之人Kson，還有AV女優佐山愛，而試玩demo就只能攻略寫真女星「要あい」（ig）。而且SEGA終於想通了，多年來請到波多野結衣等神級AV女優演出，為何不直接真人拍片，誓死要將靚製成CG多邊型角色呢？

（《人中之龍7外傳 英雄無名》試玩版截圖）

（《人中之龍7外傳 英雄無名》試玩版截圖）

去那個泳池約會：別那麼興奮

《人中之龍7外傳》就醒了，靚女們都是拍片製作傾談、調情過程！成功以對話、送禮令「要あい」好感到爆燈後，「要あい」還會帶桐生一馬去「那個泳裝」約會，女星那些性感的微表情，用CG根本表達不到，這改動真的非常出色。

（《人中之龍7外傳 英雄無名》試玩版截圖）

10位陪酒女有桐生總展Kson、AV女優佐山愛

新作《人中之龍7外傳 英雄無名》就搞了一個陪酒女選拔，有10個來自不同界別的美女參選，當中不只獨孤一味得AV女優，甚至有賽車女郎、學生、OL、家庭主婦、寫真女星、女演員、Cosplayer，甚至真正的酒店小姐參加，她們除了可以成為CG角色，更會參與遊戲宣傳及網上直播。（更詳細介紹：人中之龍7外傳英雄無名陪酒女選拔｜直播主Kson AV女優佐山愛入選）

+ 45

追女賭錢也值回game價

由於未正式試玩實game，難以知道實際遊戲時長，但《人中之龍》系列不少玩家向來都不太在意主線劇情，專攻小遊戲，以＄298玩到這個水準的新作，就算主線故事或會比一般正傳短，也覺值得。

推出日期： 2023 年 11 月 8 日

類型：動作冒險遊戲

平台： PlayStation 5， PlayStation 4， Xbox One， Xbox Series X|S， Microsoft Windows

售價：＄298起

打爆7外傳｜即可下載《人中之龍8》試玩版

打爆《人中之龍7外傳 英雄無名》，更可以率先下載2024年新作《人中之龍8》的試玩版，今次會兩代雙主角桐生一馬和春日一番齊集，去日本人的渡假勝地夏威夷。主線劇情沒以往那麼嚴肅認真，小遊戲如打懷舊game、唱K、陪酒女神、賭場樣樣有，還可以在夏威夷餐廳打工做樓面送餐，騎單車做uber步兵送外賣，款式多多。

今次會兩代雙主角桐生一馬和春日一番齊集，去日本人的渡假勝地夏威夷。（《人中之龍8》試玩版截圖）

+ 2

唱K時識玩一定是用女主唱，桐生打call，氣氛熱烈畫面靚。（《人中之龍8》試玩版截圖）

在夏威夷餐廳打工做樓面送餐（《人中之龍8》試玩版截圖）