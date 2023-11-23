網民想睇橫濱1:1高達卻去錯台場 上網訴苦反被圍攻：去咗邊都唔知｜高達是世界上最受歡迎的動漫IP之一，在日本境內也有多個高達相關的朝聖點，例如經典的「台場高達」以及去年新開的「橫濱高達」GUNDAM FACTORY YOKOHAMA等。最近就有人在網上發文表示自己「擺烏龍」，原本想去橫濱高達卻去錯台場，引來網民嘲笑。



跟隊旅行想去橫濱睇1:1高達 點知去錯台場

連登用戶「我他媽相信你」日前在lihkg連登討論區發表文章「同佢話想去橫濱睇巨型高達，點知佢Plan錯咗去台場個個」，轉貼了來自Facebook群組「高達同好聚 GUNDAM」，來自用戶「周維娟」的帖文。帖文內容指原樓主「周維娟」對高達略有認識，自從知道橫濱有1:1可動高達（即GUNDAM FACTORY YOKOHAMA）能參觀後就一直很想去見識一次。

但原樓主自己又懶得親自計劃行程，於是在聽到有朋友想去東京時，就「搭單」去旅行，並和朋友講「想睇巨型高達」請朋友帶路。結果朋友沒有想到原樓主想去的是橫濱高達，於是就帶了原樓主去台場睇Diver City前的獨角獸高達。

https://lihkg.com/thread/3558779

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連登網民圍插原樓主 但亦有人指可能是「假膠」

原樓主在帖文中表示在台場參觀高達時越看越不妥，最後才發現原來去錯了台場，表示「唔開心咗成朝」；又表達對朋友的不滿，指朋友想全程自己拿主意不讓其他人參與規劃行程，自己當時的心情就像「想食Pizza Express但卻被帶去食Pizza Hut」一般。原樓主更反過來怪責朋友「有啲潮流觸覺都會知道係講緊橫濱」，不應該去錯台場。

原樓主的態度引起連登網民圍插：指樓主連橫濱和台場都分不清、去旅行連去了哪裡都攪不清楚，自己不做足資料搜集完全是抵死；也有人嘲笑原樓主在台場行了半日才知道自己身在台場，有何資格談潮流觸覺。也有人指出台場再去橫濱也只是1到1個半小時的車程，GUNDAM FACTORY YOKOHAMA也可以現場購票，即使去錯台場後即時改行程也來得及，不過以原樓主表現出來的能力應該是無法做到。

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不過，也有人冷靜地指出這個post很可能是「假膠」（即假扮低能的創作故事）；畢竟故事的橋段實在過份低能，而且原樓主的ID「周維娟」（周圍捐窿捐罅）也十分可疑。

https://lihkg.com/thread/3558779

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記者在「高達同好聚」Facebook群組中搜尋，發現該帖文仍然「健在」，而留言也基本和連登網民一樣都是圍插樓主；雖然整件事很有可能是大家被「假膠」文章愚弄，但至少見到大部份人都很有常識和旅行知識，令人欣慰。