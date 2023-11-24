原神米哈遊新作《絕區零》測試心得 美術風格吸引 流暢爽快動作更勝《崩壞3rd》｜以《原神》、《崩壞：星穹鐵道》紅遍全球的遊戲開發商米哈遊，其最新作品《絕區零》最近展開第二次測試，《香港01》科技玩物頻道亦獲得測試資格，以下為感想心得。



＊＊＊＊＊＊以下測試感想以遊戲PC版為準＊＊＊＊＊＊

未來科幻+輕度punk設定

《絕區零》的舞台是新艾利都：這個世界會發生一種名為「空洞」的現像，空洞會侵蝕現實中的空間，被捲入的人就會掉進空洞內部。空洞內部的空間十分不穩定，正常人誤入的話是無法找到出口回到現實世界；更甚者空洞內部充斥著名為「以太」的能量；人如果長時間暴露在以太中，就會變成名為「以骸」的怪物。

《絕區零》

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不過因為空洞內部藏有珍貴的財產和能源，因此人們也積極地對空洞發起探索；空洞探索主要由政府的「空洞調查協會」和「治安局」把持；不過也有許多人挺而走險繞過官方、私下探索空洞的「盜洞客」。最後應運而生的就是「繩匠」，指能夠運用資訊數據、計算出空洞內的空間和路線，將進入空洞的人（誤入或有意進入）平安帶回現實。

而主角就是新艾利都中的傳奇繩匠「法厄同」，早期劇情便是圍繞法厄同、盜洞客和空洞展開。

美術風格滿分

雖然同樣是米哈遊招牌的卡通渲染風格，但相比較重「二次元」風格，《絕區零》則較有punk的感覺；當然沒有《Cyberpunk 2077》那麼本格，但相對地也較容易入口。其美術風格感覺像是在米哈遊原本的二次元風格卡通渲染上摻入「Persona」女神異聞錄系列、「Bayonetta」系列和「Gravity Rush」重力少女系列的特色，給人感覺沒有那麼「毒」，輕度的動漫遊戲迷會較易接受，記者個人也十分喜歡。

一部劇情會用有聲漫畫形式演出

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爬格子式地城探索

「空洞」是《絕區零》的核心設定，而遊戲玩法自然和空洞有關。空洞也直接等同遊戲中的關卡，玩家需要帶領能在空洞裡作戰的代理人在空洞中探索；關卡採用「爬格子」地城探索形式，玩家需要在格子地圖上探索或解開謎題材能到達目的地，而當進入戰鬥時就會變成類似《崩壞3rd》的動作玩法。

爬格子式地城探索玩法

爽快動作華麗連段特效

攻擊分普通攻擊和特殊技兩種，攻擊命中敵人會為自己累積「能量」和「喧響等級」，能量儲滿之後可以發動更強力的強化特殊技；喧響等級儲滿後就可以發動必殺技（會有cut-in演出）。

必殺技cut-in演出都相當不錯

同時所有攻擊也都會可以對敵人累積失衡值，對失對失衡的敵人使用重擊（大部份特殊技和強化特殊技都是重擊）便可發動更強力的「連攜技」，切換成隊友上場同時發動強力攻擊。另外配合敵人攻擊的瞬間（會有黃金提示）換人的話，亦能會發動特殊的連攜技。

可以發動連攜技時畫面下方會出現QTE介面

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《絕區零》戰鬥的基本就是盡量打出最多的強化特殊技和連攜技；比較就是同公司的其他動作遊戲《崩壞3rd》和《原神》，後兩者的操作都較傾向為「迴圈形式」，講求以特定隊伍成員按特定順序施放技攻，從而打出最強的攻擊，當隊伍成型之後實際戰鬥中往往不用太理會敵人的行動，都是不停打自己的迴圈。

連攜技的手感相當好，打起來特別舒爽

而《絕區零》的玩法就較為反應式，重點是要讓敵人快速失衡來打出換人攻擊，同時配合敵人的攻擊來，相對上沒有固定的輸出迴圈。記者認為兩個傾向均有其好玩之處，並沒有說哪個比較優秀，看玩家自己比較喜歡哪一款。當然也可能只是《絕區零》早期角色數量未多尚未開發固定組隊，隨著之後推出更多新角色玩法也可能有所變化。

《絕區零》

值得一提是《絕區零》的戰鬥手感和返饋做得十分出色，尤其是音效和連攜攻擊的子彈時間及鏡頭運用都很優秀，當連續打出連攜攻擊時感覺非常爽快，單論戰鬥手感比同公司的《原神》和《崩壞3rd》都要出色。這一點大概只看影片很難感受到，建議到下次遊戲測試以至正式推出時親自試玩看看。

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蛋池相關

蛋池方面《絕區零》和《原神》、《崩壞：星穹鐵道》如出一徹，160石一抽，90抽保底S級角色（小保底）；如果上一個保底S沒出當期pickup角色，則下一次抽到的S級角色必定為當期pickup（大保底），最多180抽必得可得當期pickup。保底繼承規則也相同。

S級角色等如原神/星穹鐵道中的5星，A級角色就等如4星。

比對《原神》和《崩壞：星穹鐵道》的課金壓力都不高（當然有不少人會大灑金錢抽最重覆角色來突破「命之座」或「星魂」，但都是願者上釣的心態，遊戲本身的難度從來都不要求玩家抽取角色突破），相信《絕區零》的課金壓力也不會太高。

在遊戲宣傳圖片經常出現的「狡兔屋」成員安比、比利和妮可都是初始角色（也就是御三家），不用抽。

總結：整體滿意



相比同公司的前輩《崩壞3rd》，《絕區零》在製作上顯得更為成熟，不論角色建模和整體風格都更為洗練；戰鬥系統的手感更是非常出色。個人也十分期待遊戲正式推出，之後在新艾利都見吧！

